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  • Milyonlarca emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekliye 2 bin TL ikramiyesi! ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Milyonlarca bu haberi bekliyor! Emekliler 2019 yılında iki kere alacak. Emeklilere her öncesi biner TL ikramiyesi ödenecek. Böylece milyonlarca emekli ek gelir elde edecek. Peki ikramiyeler ne zaman ödenmeye başlayacak? tarihleri de belli oldu. Buna göre; ilk ikramiyeler 27-31 Mayıs tarihleri arasında ödenecek. İkinci bayram ikramiyeleri de 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatacak. Bunun yanında vefat edenlerin yakınlarına maddi destek ödemeleri de olacak. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.03.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 10:00
Milyonlarca emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi!

Milyonlarca emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi!

Milyonlarca emekliye müjdesi! Emekliler bu yıl biner TL olmak üzere toplam 2 bin TL bayram ikramiyesi alacaklar. Bayram ikramiyelerinin de hesaplarına yatma tarihleri de belli oldu. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haberin tüm detayları şu şekilde;

Milyonlarca emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi!

Milyonlarca emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi!

Yaklaşık 12.3 milyon , ikramiyesi ek gelir imkanı elde ediyor.

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Milyonlarca emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi!

Milyonlarca emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi!

Emekliler, ilk kez geçen yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde paralarını aldı. bu yıl da devam edecek. İşte ikramiye ile ilgili bilinmesi gerekenler:

Milyonlarca emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi!

Milyonlarca emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi!

Kimler yararlanacak?
Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara veriliyor.

Milyonlarca emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi!

Milyonlarca emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi!

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödeniyor.

Milyonlarca emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi!

Milyonlarca emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi!

Kime, ne kadar ödeniyor?
Emekliler ve maluller biner lirayı alıyor. , Ramazan ve Kurban bayramları öncesi yapılıyor.

Milyonlarca emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi!

Milyonlarca emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi!

Emekli vefat etmişse ne olacak?
Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranında ödeniyor.

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