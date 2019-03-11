Milyonlarca emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi!

Milyonlarca emekliye bayram müjdesi! Emekliler bu yıl biner TL olmak üzere toplam 2 bin TL bayram ikramiyesi alacaklar. Bayram ikramiyelerinin de emekli hesaplarına yatma tarihleri de belli oldu. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haberin tüm detayları şu şekilde;