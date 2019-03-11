Milyonlarca emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekliye 2 bin TL bayram ikramiyesi! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor! Emekliler 2019 yılında iki kere ikramiye alacak. Emeklilere her bayram öncesi biner TL ikramiyesi ödenecek. Böylece milyonlarca emekli ek gelir elde edecek. Peki ikramiyeler ne zaman ödenmeye başlayacak? Ödeme tarihleri de belli oldu. Buna göre; ilk ikramiyeler 27-31 Mayıs tarihleri arasında ödenecek. İkinci bayram ikramiyeleri de 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatacak. Bunun yanında vefat edenlerin yakınlarına maddi destek ödemeleri de olacak. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 11.03.2019
09:51
Güncelleme Tarihi: 11.03.2019
10:00