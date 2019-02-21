Milyonlarca emekliye ek kazanç müjdesi! Emekli kazançları ne kadar olacak?

Devlet emeklilere, ölüm aylığı, malullük aylığı ve iş göremezlik geliri alanlara yılda 2 kez olmak üzere biner lira destek veriyor. Bu ödemenin azalmaması için evde yaşlı veya engelli bakanlara ödenen desteğin ayrılması için çalışmalar yapılıyor.