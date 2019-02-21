Milyonlarca emekliye ek kazanç müjdesi! Emekli kazançları ne kadar olacak?
Milyonlarca emekliye ek kazanç müjdesi! Emekli kazançları ne kadar olacak?
Emekliler için beklenen düzenleme meclis komisyonundan geçti. Buna göre bayram ikramiyeleri, evde bakım desteğinin gelir hesaplamasında dikkate alınmayacak. Yılda iki kere biner lira ikramiye alacak olan emeklilerin evine aylık bin 305 lira da bakım desteği girecek. Peki emekliler kazançlı maaşlarını ne zaman alacak? İkramiyeler ne zaman hesaplara yatacak? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...
Giriş Tarihi: 21.02.2019
09:28
Güncelleme Tarihi: 21.02.2019
09:34