Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır, işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

Soru : Merhaba. Ben bir işyerinde çalışırken işyeri kapatma kararı aldı ve bana işsizlik maaşı bağlandı fakat 3 ay geçmesine rağmen bu parayı alamadım tekrardan araştırdım ki bir firma benim haberim olmadan izine çıkartmış gibi sigortamı başlatmış SSK'ya şikayet ettim kazandım geriye dönük işsizlik paramı alabilir miyim? Almam için neler yapmak zorundayım? Bora Torçuk

Cevap : Konu tam anlaşılamıyor. Sizin haberiniz olmadan bilmediğiniz bir firmamı sizi sigortalı yapmış. SGK bunu tespit ettiyse ve size hakkınızı ödediyse kesilen maaşınızı da tekrar bağlayacaktır. İŞKUR ile konuşursanız süre çözülür.