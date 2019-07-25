Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır, işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır, nelerdir? İşte o şartlar...

Milyonlarca çalışanın merak ettiği tazminat alma şartları, emeklilik hesaplaması ve gibi konuları Sabah 'a yöneltilen sorularla cevaplayarak açıklıyoruz. İşçi ve işverenlerin yasal hakları nelerdir? Emeklilik hesaplamasında ne gibi şartlar aranıyor ve nasıl hesaplanıyor? Tazminat veya maaşı alma şartları nelerdir? 'a yöneltilen soruları Sabah gazetesi yazarı cevapladı. İşte milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren konularla ilgili sorular ve cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.07.2019 17:34 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 17:43
Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır, işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

Soru: Merhaba. Ben bir işyerinde çalışırken işyeri kapatma kararı aldı ve bana maaşı bağlandı fakat 3 ay geçmesine rağmen bu parayı alamadım tekrardan araştırdım ki bir firma benim haberim olmadan izine çıkartmış gibi sigortamı başlatmış SSK'ya şikayet ettim kazandım geriye dönük işsizlik paramı alabilir miyim? Almam için neler yapmak zorundayım? Bora Torçuk

Cevap: Konu tam anlaşılamıyor. Sizin haberiniz olmadan bilmediğiniz bir firmamı sizi sigortalı yapmış. SGK bunu tespit ettiyse ve size hakkınızı ödediyse kesilen maaşınızı da tekrar bağlayacaktır. İŞKUR ile konuşursanız süre çözülür.

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır, işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

Soru: 12 Aralık 1994 SSK girişim var.09 kasım 1969 doğumluyum.1990 yılında askerlik görevime başladım ve 18 ay görev yaptım. 7000 günüm var. Askerliği borçlanmanın faydası olur mu? Ayhan Kara

Cevap: 25 yıl 55 yaş ve 5750 gün şartlarınız var. 7 aylık askerlik borçlanması yaparak 54 yaşında emekli olursunuz. 1 yıl kazanırsınız. Priminiz tamam.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır, işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

Soru: 5 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum ve askari ücret alıyorum. Şu an çıkış yapsalar ne kadar tazminat alırım?

Cevap: Tazminat son brüt ücret üzerinden ödeniyor. Asgari ücretle çalışıyorsanız şu an 2.558 lira 40 kuruş olarak yıllık tazminatınız ödenecek. Bunu 5 ile çarpınca da 12 bin 800 lira civarında bir para tutar. Bundan damga vergisi kesilir kalan para size ödenir. Damga vergisi küçük bir miktar. Binde yedi.

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır, işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

Soru: 2003 yılında sigorta girişim yapıldı. 5250 gün sigorta sürem var. 7000 gün prim ile kıdem tazminatı alabilir miyim? Mustafa Ercan

Cevap: 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar ancak 25 yıl ve 4500 gün ile tazminat alabilirler. Yani 2028 yalında ancak tazminat alabilirsiniz.

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır, işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

Soru: 1960 doğumlu emekliyim. 7 yıldır aynı iş yerinde çalışmaktayım. Kendi isteğimle ayrılsam tazminat alabilir miyim? Mehmet Meriç

Cevap: Emekli olsanız da olmasanız da kendi isteğinizle ayrılırsanız tazminat alamazsınız. O yüzden bunu yapmayın paranız yanmasın.

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır, işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

Soru: Merhaba, 2005 yılında askere gitmek için çalıştığım işyerinden ayrıldım fakat bana herhangi bir kıdem tazminatı ödenmedi. Bunu talep edebilir miyim? TAYLAN ÖZGÜR BİLGİN

Cevap: Kıdem tazminatı alabilmek için en az 1 yıl çalışmak gerekiyor. Askere gidenler tazminat alabilirler. Ancak bu tür alacaklarda zaman aşımı 10 yıldan 5 yıla indi. Bu da sizin bu konuda talep etme hakkınızı elinizden alıyor.

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Emeklilik nasıl hesaplanır, işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşte o şartlar...

Soru: Ben 7 senedir özel sektörde çalışıyorum engelli olarak. Tazminat alabilir miyim acaba? Engin PACLAZ

Cevap: Kıdem tazminatı almanın şartları var bunlar arasında engelli olmak bulunmuyor. Engelli ya da engelsiz her çalışyan için tazminat alma yolları belli. Kendi istek ve kusurunuz dışında çıkartılmanız gerekiyor. İstisnaları da var tabi ki...

BİZE ULAŞIN