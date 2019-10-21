Milyonların gözü Meclis’te! Emekliler, memurlar, işçiler ve anneler gelecek müjdeleri bekliyor…

30 MİLYONA yakın işçiyi doğrudan ilgilendiren ve birçok ödemeyi belirleyen asgari ücret için de pazarlıklar önümüzdeki aydan sonra başlayacak. Şu anda brüt 2558,4 lira net 2.020,9 lira olarak uygulanan asgari ücret 2020 Ocak ayı itibariyle artırılarak uygulanacak. Asgari ücret sadece işçilerin alacağı maaşı değil, yaşlılık aylığından evde bakım maaşına, asgari geçim indiriminden prim ödemelerine kadar birçok hesaplamada da kullanılıyor. Asgari ücret görüşmeleri ise Kasım ayı sonu ile Aralık ayı başından itibaren başlatılıyor. Pazarlıklar sonucunda yeni yılda uygulanacak asgari ücret belirleniyor. Bu ücretten daha az maaş verilemiyor.