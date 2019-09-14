Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşları...
Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşları...
Emekli maaşları Ocak ayında belli olacak olan enflasyon oranından sonra artacak. İlk 6 aylık enflasyon zammı sonrası gözler ikinci 6 aylık enflasyon oranına çevrildi. Tahminlere göre Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranına göre SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yüzde 8.52 oranında zam yapılacak. İşte emekli maaşları ile ilgili son gelişmeler ve detaylar...
Giriş Tarihi: 14.09.2019
15:42
Güncelleme Tarihi: 14.09.2019
15:54