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  • Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşları...

Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak? ve Bağkur emekli maaşları...

Emekli maaşları Ocak ayında belli olacak olan oranından sonra artacak. İlk 6 aylık enflasyon zammı sonrası gözler ikinci 6 aylık enflasyon oranına çevrildi. Tahminlere göre Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranına göre ve Bağkur emekli maaşlarına yüzde 8.52 oranında yapılacak. İşte emekli maaşları ile ilgili son gelişmeler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 15:54
Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşları...

Emekli maaşları Ocak ayında açıklanacak olan ikinci 6 aylık enflasyona göre ne kadar artacak? oranı emekli maaşlarına ne kadar etki edecek? İşte ekonomistlerin tahmini enflasyon oranı ve zamlar...

Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşları...

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta değişecek. oranında belirleyici olacak.

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Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşları...

Memur emeklileri yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında yüzde 5'i aşarsa fark alacak.

Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşları...

Bu farkın ne oranda olacağı ise Ocak'ta açıklanacak olan Aralık enflasyonu ile ortaya çıkacak.

Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşları...

Yaklaşık 9 milyon ve emeklisine de 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek oranında yansıtılacak.

Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşları...

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketine göre ise 6 aylık yani ve emeklilerinin oranı yüzde 8.52 olabilecek.

Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşları...

Böylece memur emeklileri yüzde 3.52 fark alırken, ve emeklilerinin zammı yüzde 8.52 olacak.

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