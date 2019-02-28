Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Sabah Memurlar Özel: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir? Emekli olma şartları neler?

Özel: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir? olma şartları neler?

, milyonlarca vatandaşın merak ettiği konulara açıklık getiriyor. maaşı, emeklilik şartları, tazminat konusu hakkındaki soruları cevaplıyor. Sabah Gazetesi Yazarı , Sabah Memurlar'a gelen soruları yanıtladı. İşte sorular ve cevaplar...

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Memurlar galerileri
Giriş Tarihi: 28.02.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 16:49
Sabah Memurlar Özel: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir? Emekli olma şartları neler?

Soru: 1989 yılından sigortalıyım. 6000 primim var. 1976 doğumluyum. Askerlik indiriminden yararlanarak ne zaman olurum? (Erol Kaya)

Cevap: TAM GÜN YAZMAMIŞSINIZ AMA EN AZ 51 YAŞ VE 5450 GÜN GEREKİYOR BU 52 YAŞ VE 5525 GÜN DE OLABİLİR. PRİMİNİZ TAMAM YAŞI BEKLEYECEKSİNİZ. ASKERLİK EĞER SİGORTADAN ÖNCE İSE Kİ BU PEK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR İŞE YARAYABİLİRDİ ŞİMDİ PRİMİNİZ TAMAM BORÇLANMAYA GEREK YOK. BU ARADA 25 YIL ŞARTINIZ VAR BU DA 18 YAŞINDAN SONRA HESAPLANIYOR BUNA ÖRE DE YIL ŞARTI BU SENE DOLACAK.

Sabah Memurlar Özel: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir? Emekli olma şartları neler?

Soru: Ben 10 yıl bir şirkette çalıştım. İşten 31.01.2019'da çıkarıldım fakat bana yapılan teklifte ne kadar para feragat yapabilirim diye söylendi. Kabul etmedim işe geri başlamam söylendi ve kabul etmedim fakat ihbar tazminatımı vermediler. Ne yapabilirim (Rıdvan Oktu)

Cevap: SİZE 10 YILLIK KIDEM TAZMİNATI VE 2 AYLIK DA YANİ 8 HAFTALIK İHBAR TAZMİNATI ÖDEMELERİ GEREKİYORDU. HİÇBİRİNİ ALAMADIYSANIZ VAKİT KAYBETMEDEN ARABULUCUYA GİDİN. ORADA ÇÖZÜM OLMAZ İSE İŞ MAHKEMESİNE DAVA AÇARSINIZ.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sabah Memurlar Özel: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir? Emekli olma şartları neler?

Soru: 1999 sonrası için 7000 prim gününü dolduran süreye bakılmaksızın emeklilik hakkıni kazanmıyor mu? (Bora Abdik)

Cevap: EVET YIL ŞARTI YOK AMA ERKEKLER İÇİN 60 KADINLAR İÇİN 58 YAŞI DOLUNCA EMEKLİLİK HAKKI KAZANILIYOR. SADECE 7 BİN GÜN PRİM YETERLİ OLMUYOR.

Sabah Memurlar Özel: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir? Emekli olma şartları neler?

Soru: 1988 SSK girişliyim. 1973 doğumluyum. 1890 gün ödenmişim var. Nasıl olurum? Emeklilikten vazgeçme hakkim var mı? Toplu para alabilir miyim? (Hakan Yıldız)

Cevap: EN AZ 5375 GÜN PRİM VE 50 YAŞ GEREKİYOR. KISMİ EMEKLİLİK İÇİN İSE 3600 GÜN VE 60 YAŞ ŞARTI VAR. ÖDEDİĞİNİZ PRİMLERİ GERİ ALMA HAKKINIZ VAR. BUNUN İÇİN ÖNCELİKLE 50 YAŞINIZI VE 25 YILI DOLDURMANIZ LAZIM. O ZAMAN MÜRACAAT EDEBİLİRSİNİZ.

Sabah Memurlar Özel: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir? Emekli olma şartları neler?

Soru: 4 yıldır bir özel şırkette çalışıyorum. Sigorta primim asgari ücretten yatıyor. Defalarca soylememe rağmen düzelmedi. Bu durum da işten çıkarsam tazminatımı alabilir miyim? (YUSUF AKAR)

Cevap: EĞER GERÇEK MAAŞINIZ ASGARİ ÜCRET DEĞİL DE SGK'YA ÖYLE BİLDİRİLİYORSA BİR SUÇ İŞLENİYOR. SİZİN GELECEĞİNİZ ÇALINIYOR DEVLETTEN DE VERGİ VE PRİM KAÇIRILIYOR. DURUMU HEMEN ALO 170'E BİLDİRİN. GERÇEK MAAŞINIZI GÖSTERİR BİLGİ VE BELGELERİ DE TEMİN EDİN. TABİi Kİ TAZMİNATINIZI ALIP AYRILABİLİRSİNİZ HAKLI FESİH İLE.

Sabah Memurlar Özel: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir? Emekli olma şartları neler?

Soru: 1989'in Şubat ayında SSK girişliyim. 05.11.1970 doğumluyum. 5050 günüm doldu. Ne zaman olabilirim? İyi çalışmalar dilerim. (Bünyamin Gökçen)

Cevap: 25 YIL 51 YAŞ VE 5450 GÜN ŞARTLARINIZ BULUNUYOR. YILINIZ TAMAM, PRİMİNİZ 400 GÜN EKSİK. BUNU TAMAMLAYIP YAŞINIZIN DOLMASINI BEKLEYECEKSİNİZ.

Sabah Memurlar Özel: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir? Emekli olma şartları neler?

Soru: Ben 1986 yılısigorta başlangıcı olduğum halde sigorta kurumuna başvurdugumdan 3600 primim dolduğunda 58 yaşından olacağımı söyluyorlar. Doğum tarihim 1969. (Zeynep Kücar)

Cevap: 1986 YILINDAKİ SİGORTA GİRİŞİNİZE GÖRE EN AZ 5075 GÜN GEREKİYOR. BUNU DOLDURURSANIZ 42 YAŞINDA EMEKLİLİK HAKKINIZ VAR. ANCAK PRİMİNİZ EKSİK İSE 3.600 GÜNLE DE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ. KISMİ DEDİĞMİZ BU EMEKLİLİKTE İSE YAŞ ŞARTI 58 OLACAK.

BİZE ULAŞIN