Sabah Memurlar Özel: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir? Emekli olma şartları neler?

Soru: 4 yıldır bir özel şırkette çalışıyorum. Sigorta primim asgari ücretten yatıyor. Defalarca soylememe rağmen düzelmedi. Bu durum da işten çıkarsam tazminatımı alabilir miyim? (YUSUF AKAR)
Cevap: EĞER GERÇEK MAAŞINIZ ASGARİ ÜCRET DEĞİL DE SGK'YA ÖYLE BİLDİRİLİYORSA BİR SUÇ İŞLENİYOR. SİZİN GELECEĞİNİZ ÇALINIYOR DEVLETTEN DE VERGİ VE PRİM KAÇIRILIYOR. DURUMU HEMEN ALO 170'E BİLDİRİN. GERÇEK MAAŞINIZI GÖSTERİR BİLGİ VE BELGELERİ DE TEMİN EDİN. TABİi Kİ TAZMİNATINIZI ALIP AYRILABİLİRSİNİZ HAKLI FESİH İLE.