Sabah Memurlar Özel: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışanın hakları nelerdir? Emekli olma şartları neler?

Soru: Ben 10 yıl bir şirkette çalıştım. İşten 31.01.2019'da çıkarıldım fakat bana yapılan teklifte ne kadar para feragat yapabilirim diye söylendi. Kabul etmedim işe geri başlamam söylendi ve kabul etmedim fakat ihbar tazminatımı vermediler. Ne yapabilirim (Rıdvan Oktu)

Cevap: SİZE 10 YILLIK KIDEM TAZMİNATI VE 2 AYLIK DA YANİ 8 HAFTALIK İHBAR TAZMİNATI ÖDEMELERİ GEREKİYORDU. HİÇBİRİNİ ALAMADIYSANIZ VAKİT KAYBETMEDEN ARABULUCUYA GİDİN. ORADA ÇÖZÜM OLMAZ İSE İŞ MAHKEMESİNE DAVA AÇARSINIZ.