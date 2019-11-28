Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Emekli olma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı nasıl alınır? Tazminat alma şartları nelerdir?

Soru: Fazla çalışma yaptığımızda fazla mesai ücretimiz nasıl hesaplanır? Reyhan Uzun
Cevap: İş Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla mesai ücreti brüt ücret üzerinden hesaplanır. Örneğin, brüt saat ücreti 10 tl olan bir işçinin ay içinde 5 saat fazla çalışma yapması halinde normal ücretine ilave olarak 5 x 15 tl üzerinden 75 tl fazla çalışma ücreti alması gereklidir.