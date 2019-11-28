Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Emekli olma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı nasıl alınır? Tazminat alma şartları nelerdir?

Soru: Çalıştığım yerde 11 ayı doldurdum. Yıllık izin hakkımı kullanabilir miyim? Yıllık izin hakkı ne zaman elde edilir? Meryem KARA- İSTANBUL

Cevap: İzin hakkı için bir yılı doldurmak gerekiyor ama izne ayrılmak için bu şart değil. Gelecek yılki hakkınızdan mahsuben de izne ayrılabilirsiniz. 1 yıl ile 5 yıl arasındaki izin günü sayısı 14. Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden, on beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı gün…