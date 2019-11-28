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  • Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Emekli olma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı nasıl alınır? Tazminat alma şartları nelerdir?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Emekli olma şartları nelerdir? maaşı nasıl alınır? alma şartları nelerdir?

nasıl hesaplanır? Emekli olmak için hangi şartları gerekiyor? maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? alma şartları nelerdir? Milyonlarca çalışan bu konuları merak ediyor. Çalışanların ve işverenlerin yasal hakları nelerdir? Bu soruların cevabı Sabah Memurlar'da. Bizlere gelen soruları Sabah gazetesi yazarı ayrıntılarıyla yanıtlamaya devam ediyor. İşte yasal haklar ve bilinmesi gereken şartlar...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 17:24
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Emekli olma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı nasıl alınır? Tazminat alma şartları nelerdir?

Sabah memurlar, milyonlarca çalışanın merak ettiği konuları cevaplamaya devam ediyor. maaşı, emekli olma şartları, maaşı alma şartları ve gibi önemli konular hakkında gelen sorular ve cevaplar...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Emekli olma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı nasıl alınır? Tazminat alma şartları nelerdir?

Soru: Fazla çalışma yaptığımızda fazla mesai ücretimiz nasıl hesaplanır? Reyhan Uzun

Cevap: İş Kanunu'nun 41. maddesi uyarınca fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla mesai ücreti brüt ücret üzerinden hesaplanır. Örneğin, brüt saat ücreti 10 tl olan bir işçinin ay içinde 5 saat fazla çalışma yapması halinde normal ücretine ilave olarak 5 x 15 tl üzerinden 75 tl fazla çalışma ücreti alması gereklidir.

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Emekli olma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı nasıl alınır? Tazminat alma şartları nelerdir?

Soru: Çalıştığım yerde 11 ayı doldurdum. Yıllık izin hakkımı kullanabilir miyim? Yıllık izin hakkı ne zaman elde edilir? Meryem KARA- İSTANBUL

Cevap: İzin hakkı için bir yılı doldurmak gerekiyor ama izne ayrılmak için bu şart değil. Gelecek yılki hakkınızdan mahsuben de izne ayrılabilirsiniz. 1 yıl ile 5 yıl arasındaki izin günü sayısı 14. Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden, on beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı gün…

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Emekli olma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı nasıl alınır? Tazminat alma şartları nelerdir?

Soru: Üniversite okuduğum zaman devlet bursu almıştım. Çeyiz yardımından bu borç silinir mi? Ayşegül BULUT

Cevap: Devlete olan borcunuzun yine devletten alacağınız bir yardımla mahsuplaşması gibi bir usul yok. Borcunuzu ödemeniz gerekiyor.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Emekli olma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı nasıl alınır? Tazminat alma şartları nelerdir?

Soru: İşyerinin çeşitli nedenlerle başkasına geçmesi veya el değiştirmesi halinde işçilerin yıllık izin hakları bundan etkilenir mi? Saliha KERİM-KOCAELİ

Cevap: İşyerinin çeşitli nedenlerle el değiştirmesi veya başkasına geçmesi halinde, bu işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin haklarında bir değişiklik olmaz. Bir diğer ifade ile işverenin değişmesi, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını ortadan kaldırmayacağı gibi devreden işveren yanında yapılan çalışmaları da bu anlamda geçersiz kılmaz. Devreden ile devralan arasında bu yükümlülüğün ortadan kaldırılacağına dair bir anlaşma yapılsa bile bu geçerli olmaz.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Emekli olma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı nasıl alınır? Tazminat alma şartları nelerdir?

Soru: maaşı alabilmek için son 600 gün aynı iş yerinde çalışma şartı var mı? Hakan BAHADIROĞLU

Cevap: Hayır yok. Son 3 yılda en az toplam 600 gün priminizin ödenmiş olması gerekiyor. Son 120 gün ise kesintisiz olmalı, yani aynı işyerinde olmalı.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Emekli olma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı nasıl alınır? Tazminat alma şartları nelerdir?

Soru: 1960 doğumluyum. 1983 ilk SSK girişim var ama günüm eksik. Askerlik borçlanması ile 3600 günü tamamlasam, ne zaman emekli olurum? Düzgün BEYAZ

Cevap: Askerlik süreniz ile 3.600 günü tamamlarsanız 60 yaşında emekli olursunuz.

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