Giriş Tarihi: 04.10.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 16:43

Üçüncü faz 1100 TL sosyal yardım ödemesi başvuruları sürüyor mu? Hane başına 1100 TL karşılıksız hibe

2020 yılı Mart ayında başlayan salgınla mücadelede Türkiye hemen her kesime yaptığı desteklerle süreci en az hasarla atlatan ülkelerin başında geldi. Dünyada 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden birisi olan Türkiye hükümetin aldığı tedbirlerle işçişi, işvereni ve hane halklarını koruyan destekleri bir bir devreye soktu ve bunların birçoğu da devam ediyor. Bunlardan birisi de ihtiyaç sahibi olan ailelere verilen 1100 TL karşılıksız hibe desteği oldu. Desteğin üçüncü fazı devam ediyor… İşte detaylar...