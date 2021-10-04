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Haberler Galeri Üçüncü faz 1100 TL sosyal yardım ödemesi başvuruları sürüyor mu? Hane başına 1100 TL karşılıksız hibe
Giriş Tarihi: 04.10.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 16:43

Üçüncü faz 1100 TL sosyal yardım ödemesi başvuruları sürüyor mu? Hane başına 1100 TL karşılıksız hibe

2020 yılı Mart ayında başlayan salgınla mücadelede Türkiye hemen her kesime yaptığı desteklerle süreci en az hasarla atlatan ülkelerin başında geldi. Dünyada 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden birisi olan Türkiye hükümetin aldığı tedbirlerle işçişi, işvereni ve hane halklarını koruyan destekleri bir bir devreye soktu ve bunların birçoğu da devam ediyor. Bunlardan birisi de ihtiyaç sahibi olan ailelere verilen 1100 TL karşılıksız hibe desteği oldu. Desteğin üçüncü fazı devam ediyor… İşte detaylar...

Üçüncü faz 1100 TL sosyal yardım ödemesi başvuruları sürüyor mu? Hane başına 1100 TL karşılıksız hibe

Hibe destekleri, vergi indirimleri, kredi destekleri, kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteği gibi birçok tedbirin yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlar da yalnız bırakılmadı.

Üçüncü faz 1100 TL sosyal yardım ödemesi başvuruları sürüyor mu? Hane başına 1100 TL karşılıksız hibe

Bu kapsamda üç ayrı FAZ ödeme ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile 7 milyondan fazla aileye ulaşılarak yaklaşık 8 milyar TL'lik karşılıksız ödemeler gerçekleştirildi. Son olarak açıklanan üçüncü faz ödemelerinde yapılan yardımın 2.3 milyar TL'ye ulaştığı bildirildi.

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Üçüncü faz 1100 TL sosyal yardım ödemesi başvuruları sürüyor mu? Hane başına 1100 TL karşılıksız hibe

Bu süreçte ilk 2 fazda devlette kayıtlı olan sosyal destek gruplarına yardım ulaştırıldı. Üçüncü fazla birlikte ise başvuru imkanı getirilerek özellikle yeme-içme başta olmak üzere hizmet sektöründe günlük çalışan, işsiz kalan kesimlere de ulaşma amaçlandı.

Üçüncü faz 1100 TL sosyal yardım ödemesi başvuruları sürüyor mu? Hane başına 1100 TL karşılıksız hibe

Üçüncü faz ile ilgili başvurular ise Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından değerlendiriliyor. İhtiyaç sahibi ailelere paraları hemen ödeniyor. Bunun için başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. E-devlette pandemi sosyal destek ön başvurusu bölümünden sorulan sorular cevaplanarak başvuru gerçekleşmiş oluyor.

Üçüncü faz 1100 TL sosyal yardım ödemesi başvuruları sürüyor mu? Hane başına 1100 TL karşılıksız hibe

Ödemeler ise başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT şubeleri aracılığı ile yapılıyor. Evden çıkamayacak durumda olanlara ise paraları konutlarında ödeniyor. Başvuru yapanlar sonuçları yine e-devlet üzerinden görüyor.

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