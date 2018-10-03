1 milyon parçadan yapılmış LEGO Chiron!

Paris Otomobil Fuarı'nın en gözde araçlarından birisi LEGO'dan yapılmış olan Bugatti Chiron oldu. Şimdiye kadar 320 trilyon adet lego taşı üreten Danimarkalı oyuncak üreticisi LEGO, Paris Otomobil Fuarı'nın en ilgi çekici gösterilerinden birine imza attı. Toplamda 1 milyondan fazla parça kullanılarak ve 13 bin saatlik bir emek harcanarak 3 milyon dolarlık süper lüks otomobil Bugatti Chiron ile aynı ebatlarda yapılan otomobil Paris'te ilgi odağı oldu. 1.5 tonluk 'Lego Chiron', 92 Nm'lik tork değerine sahip. Ancak bu pahalı oyuncak, geçtiğimiz yıl 400 kilometre hıza ulaşan gerçeğinin aksine saatte sadece 20 kilometre hız yapabiliyor. 2,304 Lego motorunun kullanıldığı Chiron'da toplam 339 farklı lego par�ası kullanılmış.