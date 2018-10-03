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1 milyon parçadan yapılmış Chiron!

Paris Otomobil Fuarı'nın en gözde araçlarından birisi LEGO'dan yapılmış olan Bugatti Chiron oldu.

Giriş Tarihi: 03.10.2018 22:35 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 22:37
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1 milyon parçadan yapılmış Chiron!
1 milyon parçadan yapılmış LEGO Chiron!
Şimdiye kadar 320 trilyon adet taşı üreten Danimarkalı oyuncak üreticisi LEGO, Paris Otomobil Fuarı'nın en ilgi çekici gösterilerinden birine imza attı.
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1 milyon parçadan yapılmış Chiron!
1 milyon parçadan yapılmış LEGO Chiron!
Toplamda 1 milyondan fazla parça kullanılarak ve 13 bin saatlik bir emek harcanarak 3 milyon dolarlık süper lüks otomobil Bugatti Chiron ile aynı ebatlarda yapılan otomobil Paris'te ilgi odağı oldu.
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1 milyon parçadan yapılmış Chiron!
1 milyon parçadan yapılmış LEGO Chiron!
1.5 tonluk ' Chiron', 92 Nm'lik tork değerine sahip.
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1 milyon parçadan yapılmış Chiron!
1 milyon parçadan yapılmış LEGO Chiron!
Ancak bu pahalı oyuncak, geçtiğimiz yıl 400 kilometre hıza ulaşan gerçeğinin aksine saatte sadece 20 kilometre hız yapabiliyor.
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1 milyon parçadan yapılmış Chiron!
1 milyon parçadan yapılmış LEGO Chiron!
2,304 motorunun kullanıldığı Chiron'da toplam 339 farklı lego par�ası kullanılmış.
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1 milyon parçadan yapılmış Chiron!
1 milyon parçadan yapılmış LEGO Chiron!
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1 milyon parçadan yapılmış Chiron!
1 milyon parçadan yapılmış LEGO Chiron!
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