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1984 model otomobili öyle bir yaptılar ki...

'da bir kanal sahipleri aldıkları 1984 model 'yu öyle bir değişime uğrattılar ki görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 21.03.2018 10:38
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1984 model otomobili öyle bir yaptılar ki...
1984 model otomobili öyle bir yaptılar ki...

"LowMileage" isimli sayfasının sahipleri aldıkları 1984 model 'yu yeniden harekete geçirmek için kollarını sıvadı.

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1984 model otomobili öyle bir yaptılar ki...
1984 model otomobili öyle bir yaptılar ki...

Ancak bu aracın diğerlerinden bir farkı var.

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1984 model otomobili öyle bir yaptılar ki...
1984 model otomobili öyle bir yaptılar ki...

Otomobil 1985 yılında Björn Waldegard'ın - Pekin Rallisinde kullandığı araç.

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1984 model otomobili öyle bir yaptılar ki...
1984 model otomobili öyle bir yaptılar ki...

Ayrıca Mohammed bin Sulayem, 1986-1988 senelerinde Toyota takımıyla Şampiyonasını bu araçla kazanmış.

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1984 model otomobili öyle bir yaptılar ki...
1984 model otomobili öyle bir yaptılar ki...

İşte şampiyonun geri dönüşü.

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1984 model otomobili öyle bir yaptılar ki...
1984 model otomobili öyle bir yaptılar ki...
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1984 model otomobili öyle bir yaptılar ki...
1984 model otomobili öyle bir yaptılar ki...
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