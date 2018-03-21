1984 model otomobili öyle bir yaptılar ki...

Youtube'da bir kanal sahipleri aldıkları 1984 model Toyota Celica Turbo'yu öyle bir değişime uğrattılar ki görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. LowMileage isimli Youtube sayfasının sahipleri aldıkları 1984 model Toyota Celica Turbo'yu yeniden harekete geçirmek için kollarını sıvadı. Ancak bu aracın diğerlerinden bir farkı var. Otomobil 1985 yılında Björn Waldegard'ın Hong Kong - Pekin Rallisinde kullandığı araç. Ayrıca Mohammed bin Sulayem, 1986-1988 senelerinde Toyota takımıyla Orta Doğu Şampiyonasını bu araçla kazanmış. İşte şampiyonun geri dönüşü.