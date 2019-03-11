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  • 20 bin liraya kadar olan ikinci el otomobiller! Bakın hangi modeller var...

20 bin liraya kadar olan otomobiller! Bakın hangi modeller var...

20 bin liraya kadar olan arabalar piyasasında hızlı şekilde el değiştiriyor. İşte o arabalar...

Giriş Tarihi: 11.03.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 09:36
20 bin liraya kadar olan ikinci el otomobiller! Bakın hangi modeller var...

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sektöründe hareketlenmeler görülüyor.

20 bin liraya kadar olan ikinci el otomobiller! Bakın hangi modeller var...

Bütçesi kısıtlı olan kişilerin yöneldiği otomobiller arasında 20 bin liraya kadar olan arabalar büyük rağbet görüyor.

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20 bin liraya kadar olan ikinci el otomobiller! Bakın hangi modeller var...

Az parayla işini görecek almak isteyenler sitelerini ziyaret ediyorlar.

20 bin liraya kadar olan ikinci el otomobiller! Bakın hangi modeller var...

1990 model ile 2012 model arasında ikinci elde satılan otomobilleri sıraladık.

İşte o liste

20 bin liraya kadar olan ikinci el otomobiller! Bakın hangi modeller var...

Polo

Volkswagen Golf

20 bin liraya kadar olan ikinci el otomobiller! Bakın hangi modeller var...

Citroen C3

20 bin liraya kadar olan ikinci el otomobiller! Bakın hangi modeller var...

Toyota Corolla

Toyota Yaris

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