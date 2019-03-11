20 bin liraya kadar olan ikinci el otomobiller! Bakın hangi modeller var...

20 bin liraya kadar olan arabalar ikinci el piyasasında hızlı şekilde el değiştiriyor. İşte o arabalar... Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte ikinci el otomobil sektöründe hareketlenmeler görülüyor. Bütçesi kısıtlı olan kişilerin yöneldiği ikinci el otomobiller arasında 20 bin liraya kadar olan arabalar büyük rağbet görüyor. Az parayla işini görecek otomobil almak isteyenler ikinci el otomobil sitelerini ziyaret ediyorlar. 1990 model ile 2012 model arasında ikinci elde satılan otomobilleri sıraladık. İşte o liste Volkswagen Polo Volkswagen Golf Citroen C3 Toyota Corolla Toyota Yaris