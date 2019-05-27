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200 bin TL verdiler ama yenilediği efsane otomobili satmadı!

Otomobilseverlerin bazı marka ve modellere olan tutkusu bilinir. model otomobiller de sevenlerinin çok olduğu araçlardan. Bir döneme damga vuran Murat 124 hala kimileri için büyük bir tutku. Murat 124'ü orijinal parçalarla yepyeni bir hale getiren Paşam Sezer, aracına gelen astronomik rakamları bile geri çevirdi. İşte sizi çok şaşırtacak bu ilginç haberin detayları!

Giriş Tarihi: 27.05.2019 06:59 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 07:31
200 bin TL verdiler ama yenilediği efsane otomobili satmadı!

1974 model 'ü öyle bir hale getirdi ki görenler hayran kalıyor!

200 bin TL verdiler ama yenilediği efsane otomobili satmadı!

Facebook'ta modifiye düşkünlerini peşinden sürükleyen araba tutkunu Paşam Sezer,

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200 bin TL verdiler ama yenilediği efsane otomobili satmadı!

12.500 liraya aldığı 'ü adeta yeniden yaptı.

200 bin TL verdiler ama yenilediği efsane otomobili satmadı!

Araç ilk önce sıfırdan 4 ayda orijinalliği bozulmadan hatasız makbul İtalyan parçalarıyla toplandı.

200 bin TL verdiler ama yenilediği efsane otomobili satmadı!

Araba tutkunu Paşam Sezer 12 bin 500 TL'ye satın aldığı otomobile tam 38 bin TL harcayarak aracı inanılmaz bir duruma getirdi.

200 bin TL verdiler ama yenilediği efsane otomobili satmadı!

43 yaşındaki aracı topladığı parçalarla fabrika çıkışındaki haline çeviren Paşam Sezer aynı zamanda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da farklı vizyonlar sağlayarak araba tutkunlarının gözdesi durumunda.

200 bin TL verdiler ama yenilediği efsane otomobili satmadı!

Paşam Sezer'e için astronomik teklifler gelse de o 'Ben bu aracı kızım için yaptım, benden ona baba yadigarı olarak kalacak.' diyerek tüm teklifleri elinin tersiyle itti.

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