200 bin TL verdiler ama yenilediği efsane otomobili satmadı!
200 bin TL verdiler ama yenilediği efsane otomobili satmadı!
Otomobilseverlerin bazı marka ve modellere olan tutkusu bilinir. Murat 124 model otomobiller de sevenlerinin çok olduğu araçlardan. Bir döneme damga vuran Murat 124 hala kimileri için büyük bir tutku. Murat 124'ü orijinal parçalarla yepyeni bir hale getiren Paşam Sezer, aracına gelen astronomik rakamları bile geri çevirdi. İşte sizi çok şaşırtacak bu ilginç haberin detayları!
Giriş Tarihi: 27.05.2019
06:59
Güncelleme Tarihi: 27.05.2019
07:31