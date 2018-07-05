2018 Jeep Wrangler ve 2018 Jeep Wrangler Unlimited (Jeep Wrangler hakkında her şey)

Jeep Wrangler'ın 4. nesli, 2.2 litre hacme sahip dizel ve 2.0 litrelik benzinli motorlarla sonbaharda Avrupa'da satışa sunulacak. ABD'li otomobil üreticisinin 1986'dan beri ürün gamında bulundurduğu SUV'si Wrangler'ın 4. jenerasyonu Avrupa için hazırlanıyor. Diğer pazarlarda V6 ve hibrit seçeneklerle de satın alınabilen otomobil, Avrupa için 2.2 litrelik dizel ve 2.0 litrelik benzinli motorlarla kombine edilecek. Autocar TR'nin haberine göre alüminyum bloklu dizel versiyonda 200 bg güç ve 450 Nm tork üretecek Jeep Wrangler değişken geometrili bir turboya ve start-stop teknolojisine sahip olacak. Benzinli motor ünitesinin ise 270 bg güç ve 400 Nm tork üreteceği otomobil, tüm seçeneklerinde 8 ileri otomatik şanzıman ile satışa sunulacak. ABD'de satışta olan otomobil, Avrupa versiyonundaki benzinli motorunda yeni 'eTorque' teknolojisini kullanacak. Bu hafif hibrit sistem ile motor verimliliğini artıran Jeep Wrangler, start-stop teknolojisinin yardımıyla da yakıt tüketimini düşürecek. Gelecek dönemde 3.6 litrelik 288 bg güç ve 350 Nm tork üreten benzinli motorun yanı sıra 3.0 litre hacimli 265 bg güç ve 600 Nm torka sahip dizel motorlarla da satın alınabilecek SUV'nin bu seçenekleri 2019'dan itibaren Wrangler'ın ürün gamına eklenecek. Her iki motorda da start-stop teknolojisi sunulacak. Standart halde 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilecek bu versiyonlar, opsiyon listesindeki 8 ileri otomatik şanzımanla da kullanılabilecek. Kabininde Jeep'in 'Uconnect' yazılımına sahip dokunmatik multimedya ekranını kullanacak otomobil, Android Auto ve Apple CarPlay sistemlerini de destekleyecek. Standart halinde 5.0 inç büyüklüğe sahip olacak bu ekran, 7.0 inç veya 8.4 inç ebatlarında da satın alınabilecek. Wrangler'ın 760 mm yüksekliğe kadar su geçişine izin verebileceğini iddia eden Jeep, otomobilin 44 derecelik yaklaşma ve 37 derecelik uzaklaşma açılarına sahip olduğunu belirtti.