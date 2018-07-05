2018 Jeep Wrangler ve 2018 Jeep Wrangler Unlimited (Jeep Wrangler hakkında her şey)

ABD'li otomobil üreticisinin 1986'dan beri ürün gamında bulundurduğu SUV'si Wrangler'ın 4. jenerasyonu Avrupa için hazırlanıyor. Diğer pazarlarda V6 ve hibrit seçeneklerle de satın alınabilen otomobil, Avrupa için 2.2 litrelik dizel ve 2.0 litrelik benzinli motorlarla kombine edilecek.