2018 model en ucuz ve en az yakan otomobiller! Hangi araç ne kadar yakıt harcıyor?

2018 model bir otomobil almak isteyenler için Türkiye'de 90 bin TL altında satılan modeller ve bu modellerin fabrika verilerine göre yakıt sarfiyatları bu listede yer alıyor. Fiyatlar 29.06.2018 itibariyle firmaların resmi internet sitelerinden alınmıştır. Citroen C3 Live 1.2 PURETECH 82HP BVM5 84.000 TL Şehir içi (L/100 km) 5,7 Şehir dışı (L/100 km) 4,1 Ortalama (L/100 km) 4,7 Citroen C-Elysee Live 1.2 PURETECH 82HP M/T 68.900 TL Şehir içi (L/100 km) 6 Şehir dışı (L/100 km) 4,3 Ortalama (L/100 km) 4,9 Dacia Duster Comfort 1.6 16v 115bg 4x2 Benzinli 85.050 TL (2018 model) Şehir içi (L/100 km) 7,7 Şehir dışı (L/100 km) 5,6 Ortalama (L/100 km) 6,4 Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg Benzinli 64.650 TL Şehir içi (L/100 km) 6,6 Şehir dışı (L/100 km) 4,6 Ortalama (L/100 km) 5,4 Stepway 1.5 dCi 90 bg 87.500 TL Şehir içi (L/100 km) 3,8 Şehir dışı (L/100 km) 3,8 Ortalama (L/100 km) 3,8 Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP 76.900 TL (71.900 kampanyalı fiyatı) Şehir içi (L/100 km) 7.7 Şehir dışı (L/100 km) 4.6 Ortalama (L/100 km) 5.7 EGEA HATCHBACK Easy Plus 1.4 Fire 95 HP 84.900 TL (76.900 kampanyalı fiyatı) Şehir içi (L/100 km) 7.7 Şehir dışı (L/100 km) 4.5 Ortalama (L/100 km) 5.7