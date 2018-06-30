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2018 model en ucuz ve en az yakan ler! Hangi araç ne kadar harcıyor?

2018 model bir almak isteyenler için Türkiye'de 90 bin TL altında satılan modeller ve bu modellerin fabrika verilerine göre sarları bu listede yer alıyor.

Giriş Tarihi: 30.06.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 30.06.2018 11:53
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2018 model en ucuz ve en az yakan ler! Hangi araç ne kadar harcıyor?
2018 model en ucuz ve en az yakan otomobiller! Hangi araç ne kadar yakıt harcıyor?

lar 29.06.2018 itibariyle firmaların resmi internet sitelerinden alınmıştır.

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2018 model en ucuz ve en az yakan ler
2018 model en ucuz ve en az yakan otomobiller

Citroen C3 Live 1.2 PURETECH 82HP BVM5 84.000 TL

Şehir içi (L/100 km) 5,7

Şehir dışı (L/100 km) 4,1

Ortalama (L/100 km) 4,7

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2018 model en ucuz ve en az yakan ler
2018 model en ucuz ve en az yakan otomobiller

Citroen C-Elysee Live 1.2 PURETECH 82HP M/T 68.900 TL

Şehir içi (L/100 km) 6

Şehir dışı (L/100 km) 4,3

Ortalama (L/100 km) 4,9

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2018 model en ucuz ve en az yakan ler
2018 model en ucuz ve en az yakan otomobiller

Dacia Duster Comfort 1.6 16v 115bg 4x2 li 85.050 TL (2018 model)

Şehir içi (L/100 km) 7,7

Şehir dışı (L/100 km) 5,6

Ortalama (L/100 km) 6,4

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2018 model en ucuz ve en az yakan ler
2018 model en ucuz ve en az yakan otomobiller

Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg li 64.650 TL

Şehir içi (L/100 km) 6,6

Şehir dışı (L/100 km) 4,6

Ortalama (L/100 km) 5,4

Stepway 1.5 dCi 90 bg 87.500 TL

Şehir içi (L/100 km) 3,8

Şehir dışı (L/100 km) 3,8

Ortalama (L/100 km) 3,8

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2018 model en ucuz ve en az yakan ler
2018 model en ucuz ve en az yakan otomobiller

Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP 76.900 TL (71.900 kampanyalı ı)

Şehir içi (L/100 km) 7.7

Şehir dışı (L/100 km) 4.6

Ortalama (L/100 km) 5.7

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2018 model en ucuz ve en az yakan ler
2018 model en ucuz ve en az yakan otomobiller

EGEA HATCHBACK Easy Plus 1.4 Fire 95 HP 84.900 TL (76.900 kampanyalı ı)

Şehir içi (L/100 km) 7.7

Şehir dışı (L/100 km) 4.5

Ortalama (L/100 km) 5.7

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