2018 Paris Otomobil Fuarı (Mondial Paris Motor Show 2018) kapılarını açtı!

116'ncı kez kapılarını açan fuarı ilk olarak 2 Ekim'de basın mensupları inceleyecek. 4-14 Ekim tarihleri arasında da otomobilseverler 10 gün boyunca ziyaret edebilecekler. Fuarda hibrit ve elektrikli olmak üzere yaklaşık 50 aracın tanıtımının yapılması bekleniyor.