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() kapılarını açtı!

2 yılda bir Frankfurt ile dönüşümlü olarak organize edilen 'Uluslararası Otomobil Fuarı' () dünya basını için kapılarını açtı.

Giriş Tarihi: 02.10.2018 15:08 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 15:14
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() kapılarını açtı!
2018 Paris Otomobil Fuarı (Mondial Paris Motor Show 2018) kapılarını açtı!

'nin sadece 499 şanslı kişinin sahip olacağı 1,6 milyon euroluk SP1 ve Sp2 modelleri de fuarda yerini aldı.

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() kapılarını açtı!
2018 Paris Otomobil Fuarı (Mondial Paris Motor Show 2018) kapılarını açtı!

Monza SP2

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() kapılarını açtı!
2018 Paris Otomobil Fuarı (Mondial Paris Motor Show 2018) kapılarını açtı!

Monza SP1

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() kapılarını açtı!
2018 Paris Otomobil Fuarı (Mondial Paris Motor Show 2018) kapılarını açtı!

Monza SP1

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() kapılarını açtı!
2018 Paris Otomobil Fuarı (Mondial Paris Motor Show 2018) kapılarını açtı!

116'ncı kez kapılarını açan ilk olarak 2 Ekim'de basın mensupları inceleyecek. 4-14 Ekim tarihleri arasında da severler 10 gün boyunca ziyaret edebilecekler. Fuarda hibrit ve elektrikli olmak üzere yaklaşık 50 aracın tanıtımının yapılması bekleniyor.

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() kapılarını açtı!
2018 Paris Otomobil Fuarı (Mondial Paris Motor Show 2018) kapılarını açtı!

15 MARKA FUARDA YER ALMIYOR

Bu yıl 'na; Alfa Romeo, Bentley, Ford, Fiat, Jeep, Infiniti, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Rolls-Royce, Subaru, Volvo, Volkswagen katılmayacağını açıkladı.

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() kapılarını açtı!
2018 Paris Otomobil Fuarı (Mondial Paris Motor Show 2018) kapılarını açtı!
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