2018 Paris Otomobil Fuarı (Mondial Paris Motor Show 2018) kapılarını açtı!

2 yılda bir Frankfurt Otomobil Fuarı ile dönüşümlü olarak organize edilen 'Uluslararası Paris Otomobil Fuarı' (Mondial Paris Motor Show 2018) dünya basını için kapılarını açtı. Ferrari'nin sadece 499 şanslı kişinin sahip olacağı 1,6 milyon euroluk SP1 ve Sp2 modelleri de fuarda yerini aldı. Ferrari Monza SP2 Ferrari Monza SP1 Ferrari Monza SP1 116'ncı kez kapılarını açan fuarı ilk olarak 2 Ekim'de basın mensupları inceleyecek. 4-14 Ekim tarihleri arasında da otomobilseverler 10 gün boyunca ziyaret edebilecekler. Fuarda hibrit ve elektrikli olmak üzere yaklaşık 50 aracın tanıtımının yapılması bekleniyor. 15 MARKA FUARDA YER ALMIYOR Bu yıl Paris Otomobil Fuarı'na; Alfa Romeo, Bentley, Ford, Fiat, Jeep, Infiniti, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Rolls-Royce, Subaru, Volvo, Volkswagen katılmayacağını açıkladı.