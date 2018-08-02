2018 yılının en az yakan otomobil modelleri

2018 yılı itibarıyla yakın zamanda piyasaya çıkan otomobil modellerinden en az yakanları karşınızda... 2018 yılında en az yakan araçlar belli oldu. Araç satın almak isteyen kişilerin bir numaralı tercih nedeni olan yakıt tüketimi, otomobil üreticilerinin de bu yönde araç üretmelerine neden oldu. İşte 2018 yılında satışa sunulan ve en az yakıt tüketimine sahip otomobil markaları… BMW 116d Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.8 lt /100 ile kilometre başına 20 kuruş harcıyor. Renault Megane 1.5 ENERGY dCi (90 hp) Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.8 lt /100 ile kilometre başına 20 kuruş harcıyor. Cooper D 1.5 Steptronic (116 hp) Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir. Ortalama yakıt tüketimi 3.7 lt /100 ile kilometre başına 20 kuruş harcıyor.