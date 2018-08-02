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2018 yılının en az yakan modelleri

2018 yılı itibarıyla yakın zamanda piyasaya çıkan modellerinden en az yakanları karşınızda...

Giriş Tarihi: 02.08.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 02.08.2018 14:49
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2018 yılının en az yakan modelleri
2018 yılının en az yakan otomobil modelleri

2018 yılında en az yakan araçlar belli oldu. Araç satın almak isteyen kişilerin bir numaralı tercih nedeni olan yakıt tüketimi, üreticilerinin de bu yönde araç üretmelerine neden oldu.

İşte 2018 yılında satışa sunulan ve en az yakıt tüketimine sahip otomobil markaları…

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2018 yılının en az yakan modelleri
2018 yılının en az yakan otomobil modelleri

BMW 116d

Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir.

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2018 yılının en az yakan modelleri
2018 yılının en az yakan otomobil modelleri
Ortalama yakıt tüketimi 3.8 lt /100 ile kilometre başına 20 kuruş harcıyor.
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2018 yılının en az yakan modelleri
2018 yılının en az yakan otomobil modelleri

Renault Megane 1.5 ENERGY dCi (90 hp)

Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir.

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2018 yılının en az yakan modelleri
2018 yılının en az yakan otomobil modelleri
Ortalama yakıt tüketimi 3.8 lt /100 ile kilometre başına 20 kuruş harcıyor.
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2018 yılının en az yakan modelleri
2018 yılının en az yakan otomobil modelleri

Cooper D 1.5 Steptronic (116 hp)

Motor hacmi 1401-1600 cm3'den oluşuyor ve yakıt türü dizeldir.

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2018 yılının en az yakan modelleri
2018 yılının en az yakan otomobil modelleri
Ortalama yakıt tüketimi 3.7 lt /100 ile kilometre başına 20 kuruş harcıyor.
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