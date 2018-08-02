2018 yılının en az yakan otomobil modelleri

2018 yılında en az yakan araçlar belli oldu. Araç satın almak isteyen kişilerin bir numaralı tercih nedeni olan yakıt tüketimi, otomobil üreticilerinin de bu yönde araç üretmelerine neden oldu.

İşte 2018 yılında satışa sunulan ve en az yakıt tüketimine sahip otomobil markaları…