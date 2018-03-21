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2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?

Teknoloji geliştikçe her alana daha fazla yayılıyor ki, bahsettiğimiz bu alanlardan biri de tabii ki otomobiller. Üreticiler teknolojinin de gücünü arkasına alarak, yeni modeller geliştirmeye ve bitirip, piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu sene birbirinden dikkat çekici otomobiller çıkacak. Bunlar arasında hibrit modeller, 'lar, spor modeller ve daha birçoğu bulunuyor. İşte 2018'de ismini sıklıkla duyacağımız otomobil modelleri...

Giriş Tarihi: 21.03.2018 07:46 Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 07:47
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2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?
2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

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2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?
2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?

Alpine A110

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2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?
2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?

Valkyrie

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2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?
2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?

Vantage

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2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?
2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?

Vanquish

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2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?
2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?

Audi A1

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2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?
2018'e damga vuracak otomobiller hangileri?

Audi A6

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