Türkiye'nin en iyi haber sitesi

2018'in en çok satılan lüks leri

Giriş Tarihi: 08.10.2018 18:18 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 18:55
2018'in en çok satılan lüks otomobilleri
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
2018'in en çok satılan lüks otomobilleri

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, lüks (E segmenti) ve ultra lüks (F segmenti) satışları bu yılın 9 ayında 13 bin 22 oldu.

Ocak-Eylül 2018 dönemi itibarıyla lüks ve ultra lüks araç satışlarının marka bazında dağılımı şöyle...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2018'in en çok satılan lüks otomobilleri

Hyundai

E Segmenti: 0
F Segmenti: 2
TOPLAM: 2

2018'in en çok satılan lüks otomobilleri

Lamborghini

E Segmenti:0
F Segmenti: 2
TOPLAM:2

2018'in en çok satılan lüks otomobilleri

Bentley

E Segmenti:0
F Segmenti: 6
TOPLAM:6

2018'in en çok satılan lüks otomobilleri

Mitsubishi

E Segmenti:0
F Segmenti: 6
TOPLAM: 6

2018'in en çok satılan lüks otomobilleri

Ssangyong

E Segmenti: 6
F Segmenti: 0
TOPLAM: 6

BİZE ULAŞIN