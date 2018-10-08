2018'in en çok satılan lüks otomobilleri

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, lüks (E segmenti) ve ultra lüks (F segmenti) otomobilsatışları bu yılın 9 ayında 13 bin 22 oldu. Ocak-Eylül 2018 dönemi itibarıyla lüks ve ultra lüks araç satışlarının marka bazında dağılımı şöyle... Hyundai E Segmenti: 0 F Segmenti: 2 TOPLAM: 2 Lamborghini E Segmenti:0 F Segmenti: 2 TOPLAM:2 Bentley E Segmenti:0 F Segmenti: 6 TOPLAM:6 Mitsubishi E Segmenti:0 F Segmenti: 6 TOPLAM: 6 Ssangyong E Segmenti: 6 F Segmenti: 0 TOPLAM: 6