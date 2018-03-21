2018'in ilk 2 ayında en çok satan otomobiller

Yılın ilk 2 ayında otomobil satış rakamları belli oldu. İşte Türkiye'de marka marka en çok satan markalar... İşte 2018 yılının ilk iki ayında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları... ASTON MARTIN - 2 adet 1 adet DB11 ve 1 adet Rapide S modeli satıldı FERRARI - 2 adet 1 adet 488 Spider ve 1 adet 812 Superfast satıldı BENTLEY - 3 adet GT V8 satışı gerçekleştirdi. LEXUS - 4 adet satıldı En çok satan modeli RX, CT, GS ve LS MASERATI - 6 adet satıldı En çok satan modeli Levante: 6 adet INFINITI - 8 adet satıldı En çok satan modeli Q30: 7 adet