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2018'in ilk 2 ayında en çok satan ler

Yılın ilk 2 ayında satış rakamları belli oldu. İşte Türkiye'de marka marka en çok satan markalar...

Giriş Tarihi: 21.03.2018 16:09 Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 09:27
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2018'in ilk 2 ayında en çok satan ler
2018'in ilk 2 ayında en çok satan otomobiller

İşte 2018 yılının ilk iki ayında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

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  • 37
2018'in ilk 2 ayında en çok satan ler
2018'in ilk 2 ayında en çok satan otomobiller

ASTON MARTIN - 2 adet

1 adet DB11 ve 1 adet Rapide S modeli satıldı

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  • 37
2018'in ilk 2 ayında en çok satan ler
2018'in ilk 2 ayında en çok satan otomobiller

FERRARI - 2 adet

1 adet 488 Spider ve 1 adet 812 Superfast satıldı

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  • 37
2018'in ilk 2 ayında en çok satan ler
2018'in ilk 2 ayında en çok satan otomobiller

BENTLEY - 3 adet GT V8 satışı gerçekleştirdi.

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  • 37
2018'in ilk 2 ayında en çok satan ler
2018'in ilk 2 ayında en çok satan otomobiller

LEXUS - 4 adet satıldı

En çok satan modeli RX, CT, GS ve LS

  • 6
  • 37
2018'in ilk 2 ayında en çok satan ler
2018'in ilk 2 ayında en çok satan otomobiller

MASERATI - 6 adet satıldı

En çok satan modeli Levante: 6 adet

  • 7
  • 37
2018'in ilk 2 ayında en çok satan ler
2018'in ilk 2 ayında en çok satan otomobiller

INFINITI - 8 adet satıldı

En çok satan modeli Q30: 7 adet

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