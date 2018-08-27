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performansıyla dikkat çekiyor! Yeni NSX hakkındaki detaylar...

Pebble Beach'te tanıtılan , yeni bir gövde rengi ve bazı performans güncellemeleri ile geldi.

Giriş Tarihi: 27.08.2018 11:27 Güncelleme Tarihi: 27.08.2018 11:33
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performansıyla dikkat çekiyor! Yeni NSX hakkındaki detaylar...
2019 Acura NSX performansıyla dikkat çekiyor! Yeni Acura NSX hakkındaki detaylar...

Thermal Orange Pearl adlı turuncu gövde rengi otomobilde en çok dikkat çeken değişikliklerden. Sınırlı sayıda sunulmayan bu renk seçeneğine bir de aynı renkte kaliperler eşlik ediyor.

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performansıyla dikkat çekiyor! Yeni NSX hakkındaki detaylar...
2019 Acura NSX performansıyla dikkat çekiyor! Yeni Acura NSX hakkındaki detaylar...

Motor 1 TR'nin aktardıklarına göre yeni renk seçeneği, otomobilin güncellenmiş tasarımı ile de oldukça uyumlu. 2019 , önceki modele göre bazı yeni dış gövde dokunuşlarını da sahip.

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performansıyla dikkat çekiyor! Yeni NSX hakkındaki detaylar...
2019 Acura NSX performansıyla dikkat çekiyor! Yeni Acura NSX hakkındaki detaylar...

Izgara çerçevesi, ön hava girişi ve arka tampon çıkışları dikkat çeken yeniliklerden. Kabinde de opsiyonel Indigo mavi deri ve Alcantara teması var.

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performansıyla dikkat çekiyor! Yeni NSX hakkındaki detaylar...
2019 Acura NSX performansıyla dikkat çekiyor! Yeni Acura NSX hakkındaki detaylar...

Standart ekipmanda dört şekilde ayarlanabilir koltuklar, uydu navigasyonu, üstün ses sistemi, ön ve arka yakınlık sensörü ve alüminyum spor pedallar bulunuyor.

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performansıyla dikkat çekiyor! Yeni NSX hakkındaki detaylar...
2019 Acura NSX performansıyla dikkat çekiyor! Yeni Acura NSX hakkındaki detaylar...

Müşteriler, deri ve Alcantara ile kaplanmış manuel olarak ayarlanabilir spor koltukları da ücretsiz olarak tercih edebiliyor.

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performansıyla dikkat çekiyor! Yeni NSX hakkındaki detaylar...
2019 Acura NSX performansıyla dikkat çekiyor! Yeni Acura NSX hakkındaki detaylar...

Güncellemeler yalnızca gövde üzerinde yaşanmıyor. Yeni artık önde yüzde 26 ve arkada yüzde 19 oranında daha sert. Ayrıca hafif bir revize ve yeni Continental SportContact 6 lastiklerle otomobil Suzuka Pisti'nde iki saniye daha hızlı.

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performansıyla dikkat çekiyor! Yeni NSX hakkındaki detaylar...
2019 Acura NSX performansıyla dikkat çekiyor! Yeni Acura NSX hakkındaki detaylar...

Güç çıkışında ise herhangi bir değişiklik yok. Aracın kaputunun altında ikiz turboşarjlı V6 hibrit motor 573 beygir güç ve 645 Nm tork üretmeye devam ediyor.

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