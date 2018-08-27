2019 Acura NSX performansıyla dikkat çekiyor! Yeni Acura NSX hakkındaki detaylar...

Güncellemeler yalnızca gövde üzerinde yaşanmıyor. Yeni NSX artık önde yüzde 26 ve arkada yüzde 19 oranında daha sert. Ayrıca hafif bir revize ve yeni Continental SportContact 6 lastiklerle otomobil Suzuka Pisti'nde iki saniye daha hızlı.