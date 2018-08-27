2019 Lamborghini Aventador SVJ sonunda tanıtıldı! İşte karşınızda 770 beygir gücündeki yeni canavar

Aylarca casus fotoğrafını gördüğümüz Lamborghini Aventador SVJ, California'da düzenlenen Pebble Beach organizasyonunda tanıtıldı. Nürburgring rekorunun sahibi olan SVJ, SV versiyonunun daha güçlü ve daha aerodinamik yapılı türevi olarak tanımlanabilir. Lamborghini, firmanın kuruluş yılına özel -1963- olarak üretilen SVJ63 modeli ile beraber California'daydı. SVJ'nin V12 motoru İtalyan üreticinin ürettiği en güçlü V12 olarak tarihe geçiyor. 770 beygir gücü ve 720 Nm tork üretebilen motor, bu gücü ile aracın 0-100 km/s hızlanmasını 2.8 saniyede tamamlamasına yardımcı oluyor. Motor 1 TR'nin haberine göre SVJ'nin 200 km/s hıza ulaşması ise sadece 8.6 saniye sürüyor. Aracın 350 km/s azami hıza sahip olduğunu ve 100 km/s hızdan 0'a 30 metrede düşebildiğini belirtelim. SVJ standart olarak 4WS sürüş sistemine sahip olacak ve kendisine özel üretilmiş Pirelli P Zero Corsa tekerlerini giyecek. SVJ'nin kuru ağırlığı 1525 kilogram olarak açıklandı. Bunun yanında mühendisler aracın aerodinamik yapısını geliştirerek downforce'u yüzde 40 oranında arttırmayı başarmışlar. SVJ pistlerin tozunu atması için yaratılmış. Yeni süper otomobil 2. nesil Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA) aktif aerodinamik sistemini kullanıyor. ALA 2.0 sürüş durumlarına göre aracın aerodinamik yapısını ayarlayıp daha yüksek downforce yaratılmasını sağlıyor. Sistem ve kendisine ait kanatçıklar sadece 500 milisaniyede tepki verebiliyor.