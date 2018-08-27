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sonunda tanıtıldı! İşte karşınızda 770 beygir gücündeki yeni canavar

Aylarca casus fotoğrafını gördüğümüz , California'da düzenlenen Pebble Beach organizasyonunda tanıtıldı.

Giriş Tarihi: 27.08.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 27.08.2018 11:02
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sonunda tanıtıldı! İşte karşınızda 770 beygir gücündeki yeni canavar
2019 Lamborghini Aventador SVJ sonunda tanıtıldı! İşte karşınızda 770 beygir gücündeki yeni canavar

Nürburgring rekorunun sahibi olan SVJ, SV versiyonunun daha güçlü ve daha aerodinamik yapılı türevi olarak tanımlanabilir. , firmanın kuruluş yılına özel -1963- olarak üretilen SVJ63 modeli ile beraber California'daydı.

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sonunda tanıtıldı! İşte karşınızda 770 beygir gücündeki yeni canavar
2019 Lamborghini Aventador SVJ sonunda tanıtıldı! İşte karşınızda 770 beygir gücündeki yeni canavar

SVJ'nin V12 motoru İtalyan üreticinin ürettiği en güçlü V12 olarak tarihe geçiyor. 770 beygir gücü ve 720 Nm tork üretebilen motor, bu gücü ile aracın 0-100 km/s hızlanmasını 2.8 saniyede tamamlamasına yardımcı oluyor.

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sonunda tanıtıldı! İşte karşınızda 770 beygir gücündeki yeni canavar
2019 Lamborghini Aventador SVJ sonunda tanıtıldı! İşte karşınızda 770 beygir gücündeki yeni canavar

Motor 1 TR'nin haberine göre SVJ'nin 200 km/s hıza ulaşması ise sadece 8.6 saniye sürüyor. Aracın 350 km/s azami hıza sahip olduğunu ve 100 km/s hızdan 0'a 30 metrede düşebildiğini belirtelim.

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sonunda tanıtıldı! İşte karşınızda 770 beygir gücündeki yeni canavar
2019 Lamborghini Aventador SVJ sonunda tanıtıldı! İşte karşınızda 770 beygir gücündeki yeni canavar

SVJ standart olarak 4WS sürüş sistemine sahip olacak ve kendisine özel üretilmiş Pirelli P Zero Corsa tekerlerini giyecek. SVJ'nin kuru ağırlığı 1525 kilogram olarak açıklandı.

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sonunda tanıtıldı! İşte karşınızda 770 beygir gücündeki yeni canavar
2019 Lamborghini Aventador SVJ sonunda tanıtıldı! İşte karşınızda 770 beygir gücündeki yeni canavar

Bunun yanında mühendisler aracın aerodinamik yapısını geliştirerek downforce'u yüzde 40 oranında arttırmayı başarmışlar.

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sonunda tanıtıldı! İşte karşınızda 770 beygir gücündeki yeni canavar
2019 Lamborghini Aventador SVJ sonunda tanıtıldı! İşte karşınızda 770 beygir gücündeki yeni canavar

SVJ pistlerin tozunu atması için yaratılmış. Yeni süper otomobil 2. nesil Aerodinamica Attiva (ALA) aktif aerodinamik sistemini kullanıyor.

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sonunda tanıtıldı! İşte karşınızda 770 beygir gücündeki yeni canavar
2019 Lamborghini Aventador SVJ sonunda tanıtıldı! İşte karşınızda 770 beygir gücündeki yeni canavar

ALA 2.0 sürüş durumlarına göre aracın aerodinamik yapısını ayarlayıp daha yüksek downforce yaratılmasını sağlıyor. Sistem ve kendisine ait kanatçıklar sadece 500 milisaniyede tepki verebiliyor.

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