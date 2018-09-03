2019 Lexus RC artık hazır durumda! Yeni Lexus RC hakkındaki detaylar
Lexus, şık görünümlü coupe otomobili RC'yi 2013 Tokyo Otomobil Fuarı'nda dünyaya tanıtmıştı. Yani bu aracın yüzü biraz eskimeye başladığından dolayı bir makyaj operasyonu gerekiyordu ve Lexus da bu konuda kolları sıvadı.
Giriş Tarihi: 03.09.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 03.09.2018 14:59
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2019 Lexus RC artık hazır durumda! Yeni Lexus RC hakkındaki detaylar
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2019 Lexus RC artık hazır durumda! Yeni Lexus RC hakkındaki detaylar