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2019 RC artık hazır durumda! Yeni hakkındaki detaylar

, şık görünümlü otomobili RC'yi 2013 'nda dünyaya tanıtmıştı. Yani bu aracın yüzü biraz eskimeye başladığından dolayı bir makyaj operasyonu gerekiyordu ve Lexus da bu konuda kolları sıvadı.

Giriş Tarihi: 03.09.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 03.09.2018 14:59
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2019 RC artık hazır durumda! Yeni hakkındaki detaylar
2019 Lexus RC artık hazır durumda! Yeni Lexus RC hakkındaki detaylar

RC'nin makyajlanarak güncellenirken, LC adlı diğer lüks modelinden etkilendiğini söyleyebiliriz.

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2019 RC artık hazır durumda! Yeni hakkındaki detaylar
2019 Lexus RC artık hazır durumda! Yeni Lexus RC hakkındaki detaylar

Araca ilk baktığımızda ise öndeki gündüz farlarının, güncellenen ön farların içine dahil edildiğini görüyoruz. Yine ön kısımda ön ızgaran��n desenleri de biraz güncellenmiş.

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2019 RC artık hazır durumda! Yeni hakkındaki detaylar
2019 Lexus RC artık hazır durumda! Yeni Lexus RC hakkındaki detaylar

Motor 1 TR'nin verdiği bilgilere göre RC F Sport versiyonda ise diğer F Sport versiyonlardaki gibi bir ön ızgara sunulacak.

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2019 RC artık hazır durumda! Yeni hakkındaki detaylar
2019 Lexus RC artık hazır durumda! Yeni Lexus RC hakkındaki detaylar

Bu fotoğraflardaki dolu donanımlı RC'nin jantları ise 19 inç'lik ve de LC ile LS modellerindeki jantlardan türetilmiş. Arka kısımda ise 2019 RC'nin, arka tamponunun kenarındaki yeni hava girişleri gözümüze çarpıyor.

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2019 RC artık hazır durumda! Yeni hakkındaki detaylar
2019 Lexus RC artık hazır durumda! Yeni Lexus RC hakkındaki detaylar

Bu sayede daha agresif görünen araca bu değişiklik faydalı da olmuş. Keskin bir L desenine sahip olan arka farlar da artık daha geniş bir yapıya sahip olmuşlar.

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2019 RC artık hazır durumda! Yeni hakkındaki detaylar
2019 Lexus RC artık hazır durumda! Yeni Lexus RC hakkındaki detaylar

Bu tasarımı ilerleyen zamanlarda diğer yeni 'lerinde de göreceğimize eminiz.

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2019 RC artık hazır durumda! Yeni hakkındaki detaylar
2019 Lexus RC artık hazır durumda! Yeni Lexus RC hakkındaki detaylar

aynı zamanda RC'nin kabininde de bazı değişiklikler yapmış. Örneğin LC'nin analog saati RC'ye de getirilmiş. Ekstra konfor için sürücü ve yolcunun dizlerine gelen kısıma ekstra yumuşak malzemeler konulurken, kabindeki butonların kalitesi de biraz artırılmış.

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