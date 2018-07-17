2019 Maserati Levante GTS resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir?

Levante GTS'in Ferrari üretimi motoru Levante Trofeo'dan 40 beygir daha az güce, yani 550 beygir güce sahip. İşte yeni Maserati Levante hakkında ayrıntılar... Maserati, Levante adlı sportif SUV modelinin Trofeo olarak adlandırdığı en performanslı versiyonunu birkaç ay öncesinde tanıtmıştı. Bunun üzerinden fazla zaman geçmeden firma yine özel bir versiyon olan GTS'i bugünlerde Goodwood Hız Festivali etkinliği kapsamında tanıttı. GTS, Trofeo'dan biraz daha az performanslı olarak karşımıza çıktı fakat yine de bir süper otomobilin performans değerlerine sahip diyebiliriz. Quattroporte GTS otomobiliyle aynı 3.8 litrelik V8 motora sahip olan Levante GTS, 550 beygir güce ve 730 Nm torka sahip. Bu da Trofeo versiyonundan 30 beygir daha az güçte olduğu anlamına geliyor. Tork değeri ise aynı kalmış. Ferrari üretimi olan bu motor ile bu araç 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4.2 saniyede tamamlayabiliyor.