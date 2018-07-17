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2019 resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir?

Levante 'in üretimi motoru Levante Trofeo'dan 40 beygir daha az güce, yani 550 beygir güce sahip. İşte yeni hakkında ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 17.07.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 10:03
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2019 resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir?
2019 Maserati Levante GTS resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir?
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2019 resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir?
2019 Maserati Levante GTS resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir?

, Levante adlı sportif SUV modelinin Trofeo olarak adlandırdığı en performanslı versiyonunu birkaç ay öncesinde tanıtmıştı.

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2019 resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir?
2019 Maserati Levante GTS resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir?

Bunun üzerinden fazla zaman geçmeden firma yine özel bir versiyon olan 'i bugünlerde Goodwood Hız Festivali etkinliği kapsamında tanıttı.

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2019 resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir?
2019 Maserati Levante GTS resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir?

, Trofeo'dan biraz daha az performanslı olarak karşımıza çıktı fakat yine de bir süper otomobilin performans değerlerine sahip diyebiliriz.

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2019 resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir?
2019 Maserati Levante GTS resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir?

Quattroporte otomobiliyle aynı 3.8 litrelik V8 motora sahip olan , 550 beygir güce ve 730 Nm torka sahip. Bu da Trofeo versiyonundan 30 beygir daha az güçte olduğu anlamına geliyor.

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2019 resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir?
2019 Maserati Levante GTS resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir?

Tork değeri ise aynı kalmış.

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2019 resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir?
2019 Maserati Levante GTS resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir?

üretimi olan bu motor ile bu araç 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4.2 saniyede tamamlayabiliyor.

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