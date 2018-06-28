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600LT, 'Longtail' (LT) hikayesinin bir sonraki bölümünü oluşturuyor. Ünlü spor otomobil üreticisi yeni aracı konusunda oldukça iddialı.

Giriş Tarihi: 28.06.2018 16:33 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 16:58
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2019 McLaren 600LT

'dan Mike Flewitt yaptığı açıklamada, "McLaren F1 GTR modern motorspor tarihinin safkan yarış araçlarından biriydi, LT ailesinin kökeniydi. 675LT ise serinin saygınlığını yeniden canlandırdı. Şimdi ise LT ailesini sınırlı sayıda biraz daha genişletiyoruz. Şimdi karşınızda çok özel bir model var" dedi.

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2019 McLaren 600LT

'ın açıklamasına göre 600LT, 675LT ve daha önceki LT modellerinden esinlenerek geliştirilmiş. Firma 600LT'nin hem yollarda hem de yarış pistlerinde üstünlük sağladığını ve harika bir sürüş deneyimi sunduğunu vurguluyor.

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2019 McLaren 600LT

Araç üzerinde uzun bir çalışma gerçekleştirilmiş. , 600LT'nin araç ağırlığını azaltan yeni karbonfiber gövdeden de yararlandığını belirtiyor.

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2019 McLaren 600LT

600LT'de çift turboşarjlı 3.8 litrelik V8 motor var. Ayrıca geliştirilmiş bir soğutma sistemi yer alıyor.

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2019 McLaren 600LT

600LT 600PS güce (592bhp) ve 620 Nm tork değerine sahip.

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2019 McLaren 600LT
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2019 McLaren 600LT
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