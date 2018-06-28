2019 McLaren 600LT

McLaren 600LT, 'Longtail' (LT) hikayesinin bir sonraki bölümünü oluşturuyor. Ünlü spor otomobil üreticisi yeni aracı konusunda oldukça iddialı. McLaren'dan Mike Flewitt yaptığı açıklamada, McLaren F1 GTR modern motorspor tarihinin safkan yarış araçlarından biriydi, LT ailesinin kökeniydi. 675LT ise serinin saygınlığını yeniden canlandırdı. Şimdi ise LT ailesini sınırlı sayıda biraz daha genişletiyoruz. Şimdi karşınızda çok özel bir model var dedi. McLaren'ın açıklamasına göre 600LT, 675LT ve daha önceki LT modellerinden esinlenerek geliştirilmiş. Firma 600LT'nin hem yollarda hem de yarış pistlerinde üstünlük sağladığını ve harika bir sürüş deneyimi sunduğunu vurguluyor. Araç üzerinde uzun bir çalışma gerçekleştirilmiş. McLaren, 600LT'nin araç ağırlığını azaltan yeni karbonfiber gövdeden de yararlandığını belirtiyor. McLaren 600LT'de çift turboşarjlı 3.8 litrelik V8 motor var. Ayrıca geliştirilmiş bir soğutma sistemi yer alıyor. 600LT 600PS güce (592bhp) ve 620 Nm tork değerine sahip.