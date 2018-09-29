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tanıtıldı! İşte tüm detayları

modeli açıklandı. İşte aracın tüm özellikleri.

Giriş Tarihi: 29.09.2018 16:19 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 16:21
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tanıtıldı! İşte tüm detayları
2019 Volvo V60 Cross Country tanıtıldı! İşte tüm detayları
İsveç otomotiv devi , örtüsünü kaldırdı. Peki, Yeni Volvo V60 Cross Country'nin motor ve donanım özellikleri neler? işte ayrıntılar...
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tanıtıldı! İşte tüm detayları
2019 Volvo V60 Cross Country tanıtıldı! İşte tüm detayları
' nun klasikleşen modellerinden birisi olan V60' ın biraz daha yüksek sürüş pozisyonuna sahip Cross Country versiyonu örtüsünü kaldırdı.
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tanıtıldı! İşte tüm detayları
2019 Volvo V60 Cross Country tanıtıldı! İşte tüm detayları
Selefi gibi bu versiyon da yine suv segmenti ve crossover segmentinden izler taşıyor.SUV segmentini station wagon gövde ile birleştiren , yeni modelini selefine göre biraz daha geniş olarak tasarlamış..
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tanıtıldı! İşte tüm detayları
2019 Volvo V60 Cross Country tanıtıldı! İşte tüm detayları
V60' ın standart kasasına göre 75 mm daha yüksek olan 2019 V60 Cross Counrty, dört tekerlekten çekiş sistemi ile donatıldı.
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tanıtıldı! İşte tüm detayları
2019 Volvo V60 Cross Country tanıtıldı! İşte tüm detayları
Üstelik bu sistem standart olarak veriliyor.Arazide de kullanılabildiği için yokuş iniş desteği, özel arazi modları, şehiriçi otomatik fren sistemi, şerit takip asistanı gibi özellikler de standart olarak veriliyor.
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tanıtıldı! İşte tüm detayları
2019 Volvo V60 Cross Country tanıtıldı! İşte tüm detayları
Güvenlik özellikleri arasında Pilot Assist paketi de yer alıyor.
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tanıtıldı! İşte tüm detayları
2019 Volvo V60 Cross Country tanıtıldı! İşte tüm detayları
Yarı otonom sürüş sistemini destekleyen bu donanım, 130 km/s hıza kadar direksiyonu, gazı ve freni otomatik olarak kontrol edebiliyor.
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