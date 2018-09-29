2019 Volvo V60 Cross Country tanıtıldı! İşte tüm detayları

2019 Volvo V60 Cross Country modeli açıklandı. İşte aracın tüm özellikleri. İsveç otomotiv devi Volvo, 2019 Volvo V60 Cross Country örtüsünü kaldırdı. Peki, Yeni Volvo V60 Cross Country'nin motor ve donanım özellikleri neler? işte ayrıntılar... Volvo' nun klasikleşen modellerinden birisi olan V60' ın biraz daha yüksek sürüş pozisyonuna sahip Cross Country versiyonu örtüsünü kaldırdı. Selefi gibi bu versiyon da yine suv segmenti ve crossover segmentinden izler taşıyor.SUV segmentini station wagon gövde ile birleştiren Volvo, yeni modelini selefine göre biraz daha geniş olarak tasarlamış.. V60' ın standart kasasına göre 75 mm daha yüksek olan 2019 Volvo V60 Cross Counrty, dört tekerlekten çekiş sistemi ile donatıldı. Üstelik bu sistem standart olarak veriliyor.Arazide de kullanılabildiği için yokuş iniş desteği, özel arazi modları, şehiriçi otomatik fren sistemi, şerit takip asistanı gibi özellikler de standart olarak veriliyor. Güvenlik özellikleri arasında Pilot Assist paketi de yer alıyor. Yarı otonom sürüş sistemini destekleyen bu donanım, 130 km/s hıza kadar direksiyonu, gazı ve freni otomatik olarak kontrol edebiliyor.