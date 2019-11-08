2019'un en çok satan otomobili hangisi? İşte en çok tercih edilen otomobil markaları
2019'un en çok satan otomobili hangisi? İşte en çok tercih edilen otomobil markaları
Türkiye'de en çok satılan otomobil modeli hangisi? Türk halkının en fazla tercih ettiği otomobil markaları hangileri? 2019 yılının ilk 10 ayında hangi markanın kaç adet otomobil sattığı belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. ODD'nin verilerine göre ekim ayında otomobil satışları büyük bir artış gerçekleştirdi. Türk halkının otomobil alırken en fazla hangi markaları tercih ettiği ve hangi modelleri beğendiği de belli oldu. İşte marka marka ve model model son rakamlar! Listede ekim ayı için en fazla satış yapılan modeller de var. Ayrıntılar haberimizde.
Giriş Tarihi: 08.11.2019
14:29
Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
15:12
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