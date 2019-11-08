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  • 2019'un en çok satan otomobili hangisi? İşte en çok tercih edilen otomobil markaları

2019'un en çok satan otomobili hangisi? İşte en çok tercih edilen markaları

'de en çok satılan modeli hangisi? Türk halkının en fazla tercih ettiği otomobil markaları hangileri? 2019 yılının ilk 10 ayında hangi markanın kaç adet otomobil sattığı belli oldu. tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. ODD'nin verilerine göre ekim ayında otomobil satışları büyük bir artış gerçekleştirdi. Türk halkının otomobil alırken en fazla hangi markaları tercih ettiği ve hangi modelleri beğendiği de belli oldu. İşte marka marka ve model model son rakamlar! Listede ekim ayı için en fazla satış yapılan modeller de var. Ayrıntılar haberimizde.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 15:12
2019'un en çok satan otomobili hangisi? İşte en çok tercih edilen otomobil markaları

İşte sizler için derlediğimiz! En çok satan modeli, markası ve ilk Ocak-Ekim ayı arasının liderleri

2019'un en çok satan otomobili hangisi? İşte en çok tercih edilen otomobil markaları

Ekim ayında en çok satan ilk 10 modeli belli oldu!

İşte o modeller

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2019'un en çok satan otomobilleri! İşte en çok tercih edilen otomobil markaları

2019'un en çok satan otomobilleri! İşte en çok tercih edilen otomobil markaları

10.Volkswagen Polo

918 adet

2019'un en çok satan otomobilleri! İşte en çok tercih edilen otomobil markaları

2019'un en çok satan otomobilleri! İşte en çok tercih edilen otomobil markaları

9. Renault Clio HB

991 adet

2019'un en çok satan otomobilleri! İşte en çok tercih edilen otomobil markaları

2019'un en çok satan otomobilleri! İşte en çok tercih edilen otomobil markaları

8.Nissan Qashqai
994

2019'un en çok satan otomobilleri! İşte en çok tercih edilen otomobil markaları

2019'un en çok satan otomobilleri! İşte en çok tercih edilen otomobil markaları

7. Hyundai Tucson
1057

2019'un en çok satan otomobilleri! İşte en çok tercih edilen otomobil markaları

2019'un en çok satan otomobilleri! İşte en çok tercih edilen otomobil markaları

6. Peugeot 3008
1338

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