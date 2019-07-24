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  • 2020 Audi SQ7 TDI resmen tanıtıldı! Audi SQ7 TDI hakkında her şey...

2020 resmen tanıtıldı! Audi SQ7 TDI hakkında her şey...

Alman otomobil devi , makyajladığı 2020 model Audi 'ları tanıttı. Aracın tasarım dili, firmanın diğer modelleri ile aynı hale geldi.

Giriş Tarihi: 24.07.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 10:54
2020 Audi SQ7 TDI resmen tanıtıldı! Audi SQ7 TDI hakkında her şey...

Otomobil sektöründe önde gelen firmalar arasında yer alan , bütün araçlarını benzer bir tasarıma büründürmeye ve motorlarını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Yeni tanıtılan 2020 Model da bu çalışmalardan nasibini alıyor.

2020 Audi SQ7 TDI resmen tanıtıldı! Audi SQ7 TDI hakkında her şey...

Aracın içinde, gibi yüksek bir tork üretebilen bir dizel motor olan 4.0 litrelik V8 bulunuyor. Bu motoru daha önce Bentley Bentayga Diesel, VW Touareg, SQ8 gibi çeşitli araçlarda da gördük.

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2020 Audi SQ7 TDI resmen tanıtıldı! Audi SQ7 TDI hakkında her şey...

Bu motor sayesinde araç, 1250 devirde torka çıkabiliyor. 435 beygirlik motor, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede yapmasını sağlıyor. 'nin en yüksek hızı ise 260 km/s olarak açıklandı.

2020 Audi SQ7 TDI resmen tanıtıldı! Audi SQ7 TDI hakkında her şey...

Dış görünüş olarak baktığımızda ise araç, bir ay önce makyajlanan Q7 modeli ile benzer bir görüntüye sahip oldu. Son dönemin modası olduğu üzere bu aracın da ön ızgarası daha uzun hale geldi. Ayrıca ön ve arka farların tasarımı da değişime uğradı.

2020 Audi SQ7 TDI resmen tanıtıldı! Audi SQ7 TDI hakkında her şey...

Aracın arka kısmında 4'lü egzoz çıkışı yer alıyor. Bagaj kapağı üzerine de bir fardan diğerine kadar uzanan bir metal şerit eklendiği gözden kaçmıyor. Aracın çeşitli bölgelerinde , mat gümüş renkli yan ayna kapağı gibi görünüşünü daha modern hale getiren detaylar yer alıyor. Aracı isterseniz ekstra ücret ödeyerek detayları siyah olacak bir paketle de alabiliyorsunuz. Exclusive üzerinden giderseniz, özel renkler arasından seçim yapma şansınız oluyor.

2020 Audi SQ7 TDI resmen tanıtıldı! Audi SQ7 TDI hakkında her şey...

Aracın jantları, yapısına uygun olarak 20 inç seçilmiş durumda. 'nin durma yeteneğini Q7'den daha iyi hale getirmeyi amaçlayan , bu araçta daha büyük fren diskleri tercih etti.

2020 Audi SQ7 TDI resmen tanıtıldı! Audi SQ7 TDI hakkında her şey...

Aracın ön panel tasarımında da Q7'lerde de olan yeni çift ekranlı konsol tasarımı kullanıldı. Eski kaba dijital konsolun ve analog klima düğmelerinin yerini bu iki yeni ekran alırken, 'nin Virtual Cockpit adını verdiği dijital gösterge paneli de bu araçta karşımıza çıkan bir başka teknolojik ekran oluyor.

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