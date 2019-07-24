2020 Audi SQ7 TDI resmen tanıtıldı! Audi SQ7 TDI hakkında her şey...

Dış görünüş olarak baktığımızda ise araç, bir ay önce makyajlanan Q7 modeli ile benzer bir görüntüye sahip oldu. Son dönemin modası olduğu üzere bu aracın da ön ızgarası daha uzun hale geldi. Ayrıca ön ve arka farların tasarımı da değişime uğradı.