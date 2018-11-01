2020 McLaren Speedtail resmen ortaya çıktı!

İngiliz süper otomobil devi McLaren, yeni süper otomobili Speedtail'ı tanıttı. Peki, 402 km/s maksimum hıza ulaşabilen Speedtail'in diğer özellikleri neler? İşte ayrıntılar... 402 km/s maksimum hıza ulaşabilen ve 1000 beygir güç üretebilen McLaren Speedtail, 1.97 milyon €'luk fiyata sahip. Woking merkezli ekibin 1990'larda ürettiği ünlü F1 modelinin manevi halefi olarak görülen Speedtail, Bugatti Chiron gibi makinelerle mücadele edecek. Motor1'ın haberine göre, Fransız model Bugatti Chiron , üstün performans için 1500 bg'lik gücüne güvenirken McLaren, çıtayı farklı boyutlara taşımak için aerodinamik gelişimi merkeze koymuş. Speedtail'ın Volkswagen XL1'i andıran gövdesi karbon fiberden imal edilmiş ve hava sürtünmesini minimuma indirecek şekilde tasarlanmış. Gözyaşı damlası şekli ile sağlam bir aerodinamik taban yakalayan Speedtail'in gizli silahı ise karoser üzerine eklenen minik detaylar. Bunun en güzel örneği, hava akımını yarıklara daha iyi iletmek amacıyla ön jantlara eklenen kapaklar. Sürüklenmeyi azaltmak için geleneksel yan aynalar ise yerlerini içeriye gizlenebilen kameralara bırakmış. Yüksek sürat için ayarlanan 'Velocity' modunda kameralar kapılar içine gömülürken yerden yükseklik 35 mm kadar azaltılıyor. Yekpare motor kapağının arkasına iliştirilen hareketli kanatçıklar ise duruma göre azami hıza çıkmaya veya durma işlemine yardımcı oluyor.