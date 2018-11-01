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2020 resmen ortaya çıktı!

İngiliz süper otomobil devi , yeni süper otomobili 'ı tanıttı. Peki, 402 km/s maksimum hıza ulaşabilen Speedtail'in diğer özellikleri neler? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 01.11.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 13:31
2020 McLaren Speedtail resmen ortaya çıktı!

402 km/s maksimum hıza ulaşabilen ve 1000 beygir güç üretebilen , 1.97 milyon €'luk fiyata sahip.

2020 McLaren Speedtail resmen ortaya çıktı!

Woking merkezli ekibin 1990'larda ürettiği ünlü F1 modelinin manevi halefi olarak görülen , Bugatti Chiron gibi makinelerle mücadele edecek.

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2020 McLaren Speedtail resmen ortaya çıktı!

Motor1'ın haberine göre, Fransız model Bugatti Chiron , üstün performans için 1500 bg'lik gücüne güvenirken , çıtayı farklı boyutlara taşımak için aerodinamik gelişimi merkeze koymuş.

2020 McLaren Speedtail resmen ortaya çıktı!

'ın Volkswagen XL1'i andıran gövdesi karbon fiberden imal edilmiş ve hava sürtünmesini minimuma indirecek şekilde tasarlanmış.

2020 McLaren Speedtail resmen ortaya çıktı!

Gözyaşı damlası şekli ile sağlam bir aerodinamik taban yakalayan 'in gizli silahı ise karoser üzerine eklenen minik detaylar. Bunun en güzel örneği, hava akımını yarıklara daha iyi iletmek amacıyla ön jantlara eklenen kapaklar.

2020 McLaren Speedtail resmen ortaya çıktı!

Sürüklenmeyi azaltmak için geleneksel yan aynalar ise yerlerini içeriye gizlenebilen kameralara bırakmış. Yüksek sürat için ayarlanan "Velocity" modunda kameralar kapılar içine gömülürken yerden yükseklik 35 mm kadar azaltılıyor.

2020 McLaren Speedtail resmen ortaya çıktı!

Yekpare motor kapağının arkasına iliştirilen hareketli kanatçıklar ise duruma göre azami hıza çıkmaya veya durma işlemine yardımcı oluyor.

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