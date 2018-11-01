2020 McLaren Speedtail resmen ortaya çıktı!

Gözyaşı damlası şekli ile sağlam bir aerodinamik taban yakalayan Speedtail'in gizli silahı ise karoser üzerine eklenen minik detaylar. Bunun en güzel örneği, hava akımını yarıklara daha iyi iletmek amacıyla ön jantlara eklenen kapaklar.