2020 Volkswagen Passat Detroit'te tanıtıldı! İşte yeni Passat'ın özellikleri...

Sedan otomobillere olan rağbet, son 10 yıl gibi bir süreçte SUV'lerin ve crossover'ların popülaritesinin hızla artmasından dolayı eskisi kadar yüksek değil. Örnek vermek gerekirse Volkswagen, 2017 ile 2018 yıllarında ABD'deki Passat satışlarını kıyasladığında %32'lik bir düşüş görmüş. ABD'de SUV'lerin satış miktarlarının çok yüksek olmasından dolayı normal görülebilecek bu olaya karşılık ülkemizde Passat hâlâ iyi satış miktarlarına ulaşabiliyor. Zaten Volkswagen de satışlardaki düşüşe rağmen Passat modelinin ABD versiyonunu yenilemeyi ihmal etmedi. 2019 için tamamen yenilenen fakat altyapısındaki platformu değişmeyen ABD versiyonlu Passat, Detroit Otomobil Fuarı kapsamında tanıtıldı.