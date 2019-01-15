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  • 2020 Volkswagen Passat Detroit'te tanıtıldı! İşte yeni Passat'ın özellikleri...

2020 Passat Detroit'te tanıtıldı! İşte yeni Passat'ın özellikleri...

Sedan otomobillere olan rağbet, son 10 yıl gibi bir süreçte 'lerin ve crossover'ların popülaritesinin hızla artmasından dolayı eskisi kadar yüksek değil. Örnek vermek gerekirse , 2017 ile 2018 yıllarında 'deki Passat satışlarını kıyasladığında %32'lik bir düşüş görmüş. ABD'de SUV'lerin satış miktarlarının çok yüksek olmasından dolayı normal görülebilecek bu olaya karşılık ülkemizde Passat hâlâ iyi satış miktarlarına ulaşabiliyor. Zaten Volkswagen de satışlardaki düşüşe rağmen Passat modelinin ABD versiyonunu yenilemeyi ihmal etmedi. 2019 için tamamen yenilenen fakat altyapısındaki platformu değişmeyen ABD versiyonlu Passat, Detroit Otomobil kapsamında tanıtıldı.

Giriş Tarihi: 15.01.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 11:12
2020 Volkswagen Passat Detroit'te tanıtıldı! İşte yeni Passat'ın özellikleri...

Avrupa'daki MQB platformlu Passat ile önemli farkları bulunan versiyonlu Passat, büyüyen ön ızgarası ve artık eskisine göre daha eğimli tavan yapısı ile çok daha güncel bir tasarıma kavuşmuş. Hatta Arteon'a da benzemeye başlamış diyebiliriz. Ayrıca Avrupa versiyonlu Passat'ın da yakın zamanda makyajlanacağını da hatırlatmadan geçmeyelim.

2020 Volkswagen Passat Detroit'te tanıtıldı! İşte yeni Passat'ın özellikleri...

Motor 1 TR'nin haberine göre araçta şık tasarımlı LED'li ön ve arka far grupları, bagaj kapağı üzerindeki geniş Passat yazısı gibi detaylar da yine Arteon ile olan benzerlikler arasında. Baz versiyonunda 17 inç'lik jantlar ile gelen bu Passat, sportif bir görünüm isteyen müşterilere 18 ve 19 inç'lik jant opsiyonları da sunuyor. Daha yüksek donanımların bazılarında zaten jantlar da otomatik olarak büyüyor.

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2020 Volkswagen Passat Detroit'te tanıtıldı! İşte yeni Passat'ın özellikleri...

Dış tasarımı eskisine göre daha etkileyici hâle gelen versiyonlu Passat'ın kabinine baktığımız zaman yeni bilgi eğlence ekranı gözümüze çarpan ilk detaylardan oluyor. Bu bilgi eğlence sistemi tabii ki de , CarPlay ve MirrorLink gibi güncel bağlantı teknolojilerinin tümünü destekliyor ve büyük bir ekrana da sahip.

2020 Volkswagen Passat Detroit'te tanıtıldı! İşte yeni Passat'ın özellikleri...

Kabinin genelinde de Passat'tan her zaman beklenildiği üzere kaliteli malzemelerle karşılaşılıyor. , kabine bazı yeni materyal ve renk seçenekleri eklemeyi de ihmal etmemiş. Üst donanım seçeneklerinde kaliteli Nappa deri koltuklar da alınabiliyor.

2020 Volkswagen Passat Detroit'te tanıtıldı! İşte yeni Passat'ın özellikleri...

versiyonlu 2020 Passat'ın mekanik özelliklerinden bahsedecek olursak da V6 motorunu kaybettiğini görüyoruz. bu araç için artık 2.0 litrelik 4 silindirli TSI üniteyi daha uygun görmüş. Bu motorun 174 beygir güç ile 280 Nm tork ürettiğini görüyoruz. Bu da eski ABD versiyonlu Passat'a göre 30 Nm'lik bir tork artışı olduğunu gösteriyor. Aracın güç aktarımı ise ön tekerleklere, 6 ileri otomatik şanzıman aracılığıyla gerçekleşecek.

2020 Volkswagen Passat Detroit'te tanıtıldı! İşte yeni Passat'ın özellikleri...

D segment bir sedandan beklendiği üzere 2020 Passat'ın için sunduğu donanım listesi de bir hayli kalabalık. Önde ve arkada ısıtmalı koltuklar, uzaktan başlatma özelliğine sahip çift bölgeli otomatik klima, katlanabilir ısıtmalı yan aynalar, otomatik silecekler, viraja duyarlı adaptif ön farlar, elektrikli sürücü koltuğu ve Fender ses sistemi gibi şeyleri bunlara örnek verebiliriz.

2020 Volkswagen Passat Detroit'te tanıtıldı! İşte yeni Passat'ın özellikleri...

, Passat'ın versiyonunun 2020 modelinde güvenlik donanımlarını da sağlam tutmuş. Ön çarpışma önleyicisi, yayaları tespit edebilen otonom acil durum freni, kör nokta asistanı gibi şeyler bu aracın baz versiyonunda bile yer alan güvenlik donanımlarından olmuş.

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