2021 Hyundai i20 Türkiye fiyatı nedir? Yeni i20'nin Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Yeni Hyundai i20'nin Elite donanım seviyesine geçtiğimizde Style Plus donanımına ek olarak yan ve perde hava yastıkları, dijital klima, yağmur sensörü ve karartmalı dikiz aynası gibi donanımlar görüyoruz. En tepede yer alan Elite Plus donanımında ise 10,25 inç dijital gösterge ekranı, 10,25 inç ekrana ve dahili navigasyona sahip bilgi-eğlence sistemi, 8 hoparlörlü Bose ses sistemi, şerit takip yardımcısı, ön çarpışma önleme yardımcısı, uzun far asistanı ve sürücü dikkat uyarısı gibi gelişmiş donanımlar görüyoruz.

(Donanımhaber)