2021 Hyundai i20 Türkiye fiyatı nedir? Yeni i20'nin Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Yeni Hyundai i20'nin ölçülerine baktığımızda selefine göre 5 mm uzadığını ve 30 mm genişlediğini görüyoruz. Ayrıca, tavanı 24 mm kadar alçalan yeni i20'nin aks mesafesi de 10 mm uzatılmış. Bu sayede arka yolcular için sunulan diz mesafesi 27 mm artarken, yeni i20'nin bagaj hacminde de 25 litre artış (351 litre) yaşanmış. Bunun yanı sıra bagaj yükleme eşiği de 24 mm alçalmış.