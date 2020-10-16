Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 2021 Hyundai i20 Türkiye fiyatı nedir? Yeni i20'nin Türkiye fiyatı ortaya çıktı

2021 fiyatı nedir? Yeni i20'nin Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai geçtiğimiz şubat ayında 2021 model 'yi tanıtmıştı. Yepyeni bir tasarıma, hibrit motora ve teknolojilere sahip olan yeni i20'nin fiyatı da resmen açıklandı.

Giriş Tarihi: 16.10.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 16:16
2021 Hyundai i20 Türkiye fiyatı nedir? Yeni i20'nin Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Uzun süren dedikodulardan sonra yeni şubat ayında kendisini göstermişti. 48V hafif hibrit destekli motora sahip olan araç, içerdiği teknolojilerle dikkat çekmişti. 2021 Hyundai i20 fiyatı nedir? sorusunun cevabı da sonunda ortaya çıktı. Yeni Hyundai i20 fiyatı 158.500 TL'den başlıyor.

2021 Hyundai i20 Türkiye fiyatı nedir? Yeni i20'nin Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Yeni 'nin ölçülerine baktığımızda selefine göre 5 mm uzadığını ve 30 mm genişlediğini görüyoruz. Ayrıca, tavanı 24 mm kadar alçalan yeni i20'nin aks mesafesi de 10 mm uzatılmış. Bu sayede arka yolcular için sunulan diz mesafesi 27 mm artarken, yeni i20'nin bagaj hacminde de 25 litre artış (351 litre) yaşanmış. Bunun yanı sıra bagaj yükleme eşiği de 24 mm alçalmış.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2021 Hyundai i20 Türkiye fiyatı nedir? Yeni i20'nin Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Yeni , 'de Jump, Style, Style Plus, Elite ve Elite Plus donanım seviyeleriyle tercih edilebilecek. 10 farklı gövde rengi seçeneğine sahip olan yeni i20, siyah tavan opsiyonuyla toplamda 17 farklı kombinasyonla sunuluyor. Giriş seviyesinde 15 inç alaşımlı jantlarla sunulan yeni i20'nin beş kapılı versiyonunda bir ilk olarak üst donanım seviyelerinde 17 inç çaplı jantlar karşımıza çıkıyor.

2021 Hyundai i20 Türkiye fiyatı nedir? Yeni i20'nin Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Yeni 'nin giriş seviyesinde manuel klima, hız sabitleme, Bluetooth bağlantısı ve otomatik yanan ön farlar gibi standart donanımlar dikkat çekerken, Style paketinde 8 inç dokunmatik ekran ve 6 hoparlör, akıllı telefon yansıtma, geri görüş kamerası gibi donanımlar devreye giriyor. Yeni i20'nin Style Plus versiyonunda ise bu donanımlara 17 inç çift renkli alaşımlı jantlar, çift yönlü açılır sunroof, Full LED ön-arka farlar ve kablosuz şarj desteği ekleniyor.

2021 Hyundai i20 Türkiye fiyatı nedir? Yeni i20'nin Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Yeni 'nin Elite donanım seviyesine geçtiğimizde Style Plus donanımına ek olarak yan ve perde hava yastıkları, dijital klima, yağmur sensörü ve karartmalı dikiz aynası gibi donanımlar görüyoruz. En tepede yer alan Elite Plus donanımında ise 10,25 inç dijital gösterge ekranı, 10,25 inç ekrana ve dahili navigasyona sahip bilgi-eğlence sistemi, 8 hoparlörlü Bose ses sistemi, şerit takip yardımcısı, ön çarpışma önleme yardımcısı, uzun far asistanı ve sürücü dikkat uyarısı gibi gelişmiş donanımlar görüyoruz.

(Donanımhaber)

2021 Hyundai i20 Türkiye fiyatı nedir? Yeni i20'nin Türkiye fiyatı ortaya çıktı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
2021 Hyundai i20 Türkiye fiyatı nedir? Yeni i20'nin Türkiye fiyatı ortaya çıktı
SON DAKİKA