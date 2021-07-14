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Haberler Galeri 2022 model Kia Ceed tanıtıldı! Makyajlı yeni Ceed neler sunuyor, özellikleri nedir?
Giriş Tarihi: 14.07.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 17:00

2022 model Kia Ceed tanıtıldı! Makyajlı yeni Ceed neler sunuyor, özellikleri nedir?

Kia Ceed, Güney Koreli üreticinin en önemli modelleri arasında yer alıyor. Rekabetin iyice kızıştığı otomobil piyasasında Kia için önemli bir koz. Ceed'in makyaj operasyonundan geçeceği uzun zamandır biliniyordu. Geçtiğimiz gün teaser'larla ortaya çıkan 2022 Kia Ceed'i resmen tanıtıldı. Peki yeni Ceed'de neler değişti? Kia ne gibi yenilikler yaptı? İşte tüm detaylar...

2022 model Kia Ceed tanıtıldı! Makyajlı yeni Ceed neler sunuyor, özellikleri nedir?

Ön kısımdaki değişiklikler, göze ilk çarpan detaylar arasında. Buna ek olarak aracın çokça eleştirilen far tasarımı da eski haline getirilmiş. Beş kapılı hatch modelin GT-Line ve GT donanım paketlerinde ise arka kısımda ekstra değişiklikler görülebiliyor. Stop takımlarını 48 adet bal peteği eleman ile süsleyen üretici, bu kısma çok daha ilginç bir görüntü katmayı başarmış. Ayrıca bu takımların kendisine has açılış ve kapanış animasyonları mevcut.

2022 model Kia Ceed tanıtıldı! Makyajlı yeni Ceed neler sunuyor, özellikleri nedir?

Kia'nın bu ilginç estetik kaygıları, tamponlarda ve profilde de kendini gösteriyor. 17 ve 18 inç büyüklüğe sahip yeni alaşım jantlar bulunuyor. Ayrıca Ceed'in renk paletine dört yeni seçenek daha eklenmiş durumda.

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2022 model Kia Ceed tanıtıldı! Makyajlı yeni Ceed neler sunuyor, özellikleri nedir?

Kabinde ise dış tasarımda yaşanan önemli değişikliklerin tam zıttı bir görüntü var. 12.3 inç büyüklükteki güncel dijital gösterge panelini koruyan model, 10.25 inç büyüklükte bir dokunmatik ekrana sahip. Bu noktadaki en büyük değişim ise kartelaya eklenen beş yeni döşeme seçeneği olmuş.

2022 model Kia Ceed tanıtıldı! Makyajlı yeni Ceed neler sunuyor, özellikleri nedir?

Makyajlı Ceed artık kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto seçeneklerine kavuşmuş durumda. Çift alanlı klima sistemi ve 8 hoparlörlü JBL ses sistemi aracın konforunu artırırken, arka yolculara hizmet edecek bir USB girişi de ihmal edilmemiş.

2022 model Kia Ceed tanıtıldı! Makyajlı yeni Ceed neler sunuyor, özellikleri nedir?

Motor seçenekleri ise beklediğimiz gibi büyük değişimler yaşamamış. İlk adımda 1.0 litrelik üç silindirli ve 120 bg güç üretebilen ünite karşılıyor bizleri. 7 ileri vitesli manuel şanzıman ya da çift kavramalı şanzıman ile alınabilecek bu motor 48V yarı hibrit desteği sunuyor. Aracın üç silindirli motorunun LPG versiyonunun bulunacağını da belirtelim. 1.6 litrelik dizel model ise artık yarı hibrit seçeneği ile aramızda.

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