2022 model Kia Ceed tanıtıldı! Makyajlı yeni Ceed neler sunuyor, özellikleri nedir?

Ön kısımdaki değişiklikler, göze ilk çarpan detaylar arasında. Buna ek olarak aracın çokça eleştirilen far tasarımı da eski haline getirilmiş. Beş kapılı hatch modelin GT-Line ve GT donanım paketlerinde ise arka kısımda ekstra değişiklikler görülebiliyor. Stop takımlarını 48 adet bal peteği eleman ile süsleyen üretici, bu kısma çok daha ilginç bir görüntü katmayı başarmış. Ayrıca bu takımların kendisine has açılış ve kapanış animasyonları mevcut.