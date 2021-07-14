Giriş Tarihi: 14.07.2021 16:56Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 17:00
2022 model Kia Ceed tanıtıldı! Makyajlı yeni Ceed neler sunuyor, özellikleri nedir?
Kia Ceed, Güney Koreli üreticinin en önemli modelleri arasında yer alıyor. Rekabetin iyice kızıştığı otomobil piyasasında Kia için önemli bir koz. Ceed'in makyaj operasyonundan geçeceği uzun zamandır biliniyordu. Geçtiğimiz gün teaser'larla ortaya çıkan 2022Kia Ceed'i resmen tanıtıldı. Peki yeni Ceed'de neler değişti? Kia ne gibi yenilikler yaptı? İşte tüm detaylar...