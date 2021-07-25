2022 Porsche Macan GTS'nin örtüsü kaldırıldı! Yeni modelin özellikleri nedir?

Aslına bakarsanız güçlenme teması tüm Macan versiyonlarına uygulanmış. Giriş seviyesinde yer alan Macan, dört silindirli 2.0 motorundan artık 265 bg (195 kW) güç, 400 Nm tork alabiliyor. Gücünü 381 bg'lik bir V6'dan alan Macan S ise eski Macan GTS'in yerine geçmiş oldu. Tüm Macan modellerinde dört çeker ve 7 ileri PDK şanzıman standart olarak sunulurken GTS'de ekstra olarak yüzeyi kaplanmış fren sistemi, eski GTS'e göre %15 sıkılaştırılmış süspansiyonlar, yaklaşık 10 mm düşürülen yerden yükseklik ve adaptif havalı süspansiyon sistemi gibi detaylar görülüyor.