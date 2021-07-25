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Haberler Galeri 2022 Porsche Macan GTS'nin örtüsü kaldırıldı! Yeni modelin özellikleri nedir?
Giriş Tarihi: 25.07.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 15:03

2022 Porsche Macan GTS'nin örtüsü kaldırıldı! Yeni modelin özellikleri nedir?

Porsche temmuz ayına hızlı bir başlangıç yapmıştı. Alman otomotiv devi Porsche Cayenne Turbo GT'yi tanıtmıştı. Bu tanıtımdan kısa süre sonra ünlü marka Taycan'ları geri çağırma haberiyle gündeme gelmişti. O zamandan beridir sessizlik içinde olan Porsche kısa süreli sessizliğini 2022 model Macan GTS ile bozdu. İşte Porsche Macan GTS hakkındaki tüm detaylar...

2022 Porsche Macan GTS'nin örtüsü kaldırıldı! Yeni modelin özellikleri nedir?

Alman marka, makyaj sayılabilecek yenilik sonrasında Macan ailesinin en tepesinde yer alan Turbo'yu emekliye ayırarak ondan boşalan yeri GTS'e bırakmış. Ancak GTS, güncellemeler sonucunda Turbo'da kullanılan çift turbolu 2.9 litrelik V6 motorundan 440 bg (324 kW) güç üretebiliyor. Opsiyonel Sport Chrono Package ile Macan GTS, durur hâlden 100 km/h sürate 4,2 saniyede çıkabiliyor. Azami sürati 272 km/h olan makine, Turbo'dan da fazlasını sunarak bu değişimde korkulacak bir şey olmadığını gösteriyor.

2022 Porsche Macan GTS'nin örtüsü kaldırıldı! Yeni modelin özellikleri nedir?

Aslına bakarsanız güçlenme teması tüm Macan versiyonlarına uygulanmış. Giriş seviyesinde yer alan Macan, dört silindirli 2.0 motorundan artık 265 bg (195 kW) güç, 400 Nm tork alabiliyor. Gücünü 381 bg'lik bir V6'dan alan Macan S ise eski Macan GTS'in yerine geçmiş oldu. Tüm Macan modellerinde dört çeker ve 7 ileri PDK şanzıman standart olarak sunulurken GTS'de ekstra olarak yüzeyi kaplanmış fren sistemi, eski GTS'e göre %15 sıkılaştırılmış süspansiyonlar, yaklaşık 10 mm düşürülen yerden yükseklik ve adaptif havalı süspansiyon sistemi gibi detaylar görülüyor.

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2022 Porsche Macan GTS'nin örtüsü kaldırıldı! Yeni modelin özellikleri nedir?

GTS modelinde opsiyon olarak sunulan Sport paketi bünyesinde Sport Chrono paketi ile Porsche Tork Yönlendirme Plus sistemlerinin yanı sıra bir dizi kozmetik eklenti de yer alıyor. Sport Design adı verilen yan ayna kapakları parlak siyah renkte gelirken 21" çapındaki GT Design jantlar yüksek performans lastikleriyle yola temas ediyor. Gövdenin belli bölümlerinde siyah süslemeler görmek mümkün. Kabinde ise 18 yöne ayarlanabilir spor koltuklar yer alıyor.

2022 Porsche Macan GTS'nin örtüsü kaldırıldı! Yeni modelin özellikleri nedir?

Porsche ekibi, dış dizaynı elden geçirmeyi ihmal etmemiş. Tamponda gövde rengi ek parçalara yer veren Alman marka, hava girişlerini de yenilemiş. Eskiye oranla daha simetrik ve kaslı duran bu dizaynın arka kısmında ise yukarı yönlü eğim yapan siyah difüzör dikkatlerden kaçmıyor. Standart olarak LED farlarla gelen Macan ailesi, çapları 19 ile 21" arasında değişen 7 yeni jant seçeneğine kavuşmuş.

2022 Porsche Macan GTS'nin örtüsü kaldırıldı! Yeni modelin özellikleri nedir?

Benzer hafiflikteki değişimler iç mekân için de geçerli. Yeniden tasarlanan konsol göze ilk çarpan farklılık olurken kısaltılan vites kolu ve 911'den alınan yeni direksiyon simidi de dikkatlerden kaçmıyor. Analog saat ve 10,9" multimedya ekranının domine ettiği kabinde park asistanı, şerit takip asistanı gibi güvenlik asistanlarına ait düğme ve tuşlar da var.

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