2022 Porsche Macan GTS'nin örtüsü kaldırıldı! Yeni modelin özellikleri nedir?

Alman marka, makyaj sayılabilecek yenilik sonrasında Macan ailesinin en tepesinde yer alan Turbo'yu emekliye ayırarak ondan boşalan yeri GTS'e bırakmış. Ancak GTS, güncellemeler sonucunda Turbo'da kullanılan çift turbolu 2.9 litrelik V6 motorundan 440 bg (324 kW) güç üretebiliyor. Opsiyonel Sport Chrono Package ile Macan GTS, durur hâlden 100 km/h sürate 4,2 saniyede çıkabiliyor. Azami sürati 272 km/h olan makine, Turbo'dan da fazlasını sunarak bu değişimde korkulacak bir şey olmadığını gösteriyor.