31 bin liraya sıfır otomobil modelleri! Araçlarda kampanyalar sürüyor
31 bin liraya sıfır otomobil modelleri! Araçlarda kampanyalar sürüyor
Araba sahibi olmak isteyenler için otomobil üreticileri her ay çeşitli kampanyalar düzenliyor. Kasım ayı kampanyalarında ise peşinatla araç sahibi olunabiliyor. Otomotiv şirketleri yıl sonu kampanyalarına başladı. Markalar ellerinde kalan 2019 model arabaları satmak için kredi kampanyaları ve fiyat indirimleri yapıyorlar. Kamu bankaları da anlaşmalı oldukları otomotiv şirketlerine yüzde 0.49-0.69 faiz aralığında kredi kullandırıyor. Hurda teşvikinin de bitmesine kısa bir süre kaldı.
Giriş Tarihi: 11.11.2019
09:36
Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
09:44
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