Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • 31 bin liraya sıfır otomobil modelleri! Araçlarda kampanyalar sürüyor

31 bin liraya sıfır otomobil modelleri! Araçlarda kampanyalar sürüyor

Araba sahibi olmak isteyenler için otomobil üreticileri her ay çeşitli kampanyalar düzenliyor. Kasım ayı kampanyalarında ise peşinatla araç sahibi olunabiliyor. şirketleri yıl sonu kampanyalarına başladı. Markalar ellerinde kalan 2019 model arabaları satmak için kredi kampanyaları ve fiyat indirimleri yapıyorlar. Kamu bankaları da anlaşmalı oldukları otomotiv şirketlerine yüzde 0.49-0.69 faiz aralığında kredi kullandırıyor. Hurda teşvikinin de bitmesine kısa bir süre kaldı.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:44
31 bin liraya sıfır otomobil modelleri! Araçlarda kampanyalar sürüyor

Araba alacaklar iyi pazarlık yapıp, başka bayilerden de fiyat alması avantajına oluyor. Ayrıca ekstra olarak boya koruma, aksesuar talep etmekte de fayda var.

31 bin liraya sıfır otomobil modelleri! Araçlarda kampanyalar sürüyor

İşte şirketlerinin kampanyaları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
31 bin liraya sıfır otomobil modelleri! Araçlarda kampanyalar sürüyor

Citroen

50 bin lira kredi

12 ay vade

Aylık ödeme: 4360 lira

31 bin liraya sıfır otomobil modelleri! Araçlarda kampanyalar sürüyor

Toyota Corolla – Toyota C-HR

50 bin lira kredi

Yüzde 0.69 faiz

31 bin liraya sıfır otomobil modelleri! Araçlarda kampanyalar sürüyor

Fiat Egea

31 bin 100 lira peşin

50 bin liraya kadar kredi kullanılıyor.

24 ay taksit

Aylık ödeme: 2 bin lira

31 bin liraya sıfır otomobil modelleri! Araçlarda kampanyalar sürüyor

Renault Clio

Yüzde 0 faiz

Fiyat 74 bin 900 lira

31 bin liraya sıfır otomobil modelleri! Araçlarda kampanyalar sürüyor

Peugeot 301

26 bin lira kredi

12 ay taksit, yüzde 0 faiz

Aylık ödeme: 2.166 lira

BİZE ULAŞIN