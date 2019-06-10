Haberler

Galeri

40 bin TL'ye hangi otomobiller alınır? Sahibinden 2. el en uygun otomobiller

40 bin TL'ye hangi otomobiller alınır? Sahibinden 2. el en uygun otomobiller

Sahibinden otomobil almak isteyenler bu fırsat kaçmaz. 2. el en uygun otomobil fiyatları ne? Bu soruların cevaplarını arayanlar için işte muhteşem bir liste. 2. el otomobillere Ramazan Bayramı ile başlayan ilgi sürüyor. 2. el piyasası son yıllarda iyiden iyiye kızışmış durumda. Peki 40 bin TL ve civarında hangi rakamlara otomobil sahibi olunabilir? Otomobilleri sahibinden almak isteyenler için işte birbirinden uygun ve rağbet gören otomobiller. Bakın hangi araçlar var.