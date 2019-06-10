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  • 40 bin TL'ye hangi otomobiller alınır? Sahibinden 2. el en uygun otomobiller

40 bin TL'ye hangi otomobiller alınır? Sahibinden 2. el en uygun otomobiller

Sahibinden almak isteyenler bu fırsat kaçmaz. 2. el en uygun otomobil fiyatları ne? Bu soruların cevaplarını arayanlar için işte muhteşem bir liste. 2. el otomobillere ile başlayan ilgi sürüyor. 2. el piyasası son yıllarda iyiden iyiye kızışmış durumda. Peki 40 bin TL ve civarında hangi rakamlara otomobil sahibi olunabilir? Otomobilleri sahibinden almak isteyenler için işte birbirinden uygun ve rağbet gören otomobiller. Bakın hangi araçlar var.

Giriş Tarihi: 10.06.2019 07:47 Güncelleme Tarihi: 10.06.2019 08:01
40 bin TL'ye hangi otomobiller alınır? Sahibinden 2. el en uygun otomobiller

İşte bütçe dostu rakamlara alınabilecek o otomobiller!

40 bin TL'ye hangi otomobiller alınır? Sahibinden 2. el en uygun otomobiller

Volkswagen Jetta

2009 model

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40 bin TL'ye hangi otomobiller alınır? Sahibinden 2. el en uygun otomobiller

Volkswagen Golf

2004 model

40 bin TL'ye hangi otomobiller alınır? Sahibinden 2. el en uygun otomobiller

Citroen C4

2008 model

40 bin TL'ye hangi otomobiller alınır? Sahibinden 2. el en uygun otomobiller

Citroen C-Elysee

2013 model

40 bin TL'ye hangi otomobiller alınır? Sahibinden 2. el en uygun otomobiller

Fiat Linea

2009 model

40 bin TL'ye hangi otomobiller alınır? Sahibinden 2. el en uygun otomobiller

Fiat Punto

2013 model

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