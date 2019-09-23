Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • 44 yıl sonra garajdan çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü

44 yıl sonra garajdan çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü

Herhangi bir sorundan veya başka bir nedenden dolayı garajda kaderine terk edilmiş arabalar yer alıyor. Bu arabaların bazıları ise meraklıları tarafından yeniden gün ışığına çıkarılıyor. edilen bu araçlar, tekrardan yollara dönüyor. 1961 model böyle bir kaderi yaşadı. 44 yıl boyunca garajda unutulan ikonik otomobil usta eller sayesinde adeta yeniden hayata döndü.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 11:15
44 yıl sonra garajdan çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü

Eski bir garajda unutulan 1961 model tam 44 yıl sonra fark edilince bakın ne oldu.

44 yıl sonra garajdan çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü

Kilometresi 150 binde olan aracın şu an ise çok büyük paralar karşılığında satılması düşünülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
44 yıl sonra garajdan çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü

İşte o aracın şaşıracağınız son hali...

44 yıl sonra garajdan çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
44 yıl sonra garajdan çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü
44 yıl sonra garajdan çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü
44 yıl sonra garajdan çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü
BİZE ULAŞIN