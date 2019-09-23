44 yıl sonra garajdan çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü
44 yıl sonra garajdan çıktı! Son halini görenler şaşkına döndü
Herhangi bir sorundan veya başka bir nedenden dolayı garajda kaderine terk edilmiş arabalar yer alıyor. Bu arabaların bazıları ise meraklıları tarafından yeniden gün ışığına çıkarılıyor. Tamir edilen bu araçlar, tekrardan yollara dönüyor. 1961 model Chevrolet CorvetteC1 böyle bir kaderi yaşadı. 44 yıl boyunca garajda unutulan ikonik otomobil usta eller sayesinde adeta yeniden hayata döndü.
Giriş Tarihi: 23.09.2019
11:09
Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
11:15