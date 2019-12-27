45 yıl sonra garajdan çıktı! Muhteşem bir yenilemeyle yollara geri döndü
45 yıl sonra garajdan çıktı! Muhteşem bir yenilemeyle yollara geri döndü
Bazı araçlar, geçirdiği kazadan, arızadan veya başka bir nedenden dolayı garajlarda kaderine terk ediliyor. Bir daha yıllar boyunca gün yüzü görmüyorlar. Söz konusu otomobillerin içinde nadir bulunan ve özel olarak üretilmiş olan modeller de var. 1955 model bir otomobil, yaklaşık yasım asır sonra garajdan çıkarıldı. Çürümüş ve her yanı pas tutmuş olan araç yenilendi. En başta araçtan herhangi bir şey olmaz diyen kişiler, son halini görünce oldukça şaşırdı.
Giriş Tarihi: 27.12.2019
12:07
Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
12:09
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