86 model Kartal'a öyle şeyler yaptı ki! Görenler şaşkına dönüyor...
86 model Kartal'a öyle şeyler yaptı ki! Görenler şaşkına dönüyor...
Herkesin bir çocukluk hayali vardır.Bursalı Usta ise bunu gerçekleştirenlerden. Hayalini gerçekleştiren Bursalı usta şaşkına çevirdi! Soydan Demir çocukluğunda hayal ettiği işi yıllar sonra gerçekleştirdi. Görenlerin çok beğendiği bir araç yaptı. 50 bin lirayı bulan çalışması tam 2 yıl süren Demir " Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" diyor. İşte o ilginç olaydan kareler...
Giriş Tarihi: 22.11.2019
23:18
Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
23:23
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