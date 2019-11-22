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  • 86 model Kartal'a öyle şeyler yaptı ki! Görenler şaşkına dönüyor...

86 model 'a öyle şeyler yaptı ki! Görenler şaşkına dönüyor...

Herkesin bir çocukluk hayali vardır.Bursalı Usta ise bunu gerçekleştirenlerden. Hayalini gerçekleştiren Bursalı usta şaşkına çevirdi! Soydan çocukluğunda hayal ettiği işi yıllar sonra gerçekleştirdi. çok beğendiği bir araç yaptı. 50 bin lirayı bulan çalışması tam 2 yıl süren Demir " Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" diyor. İşte o ilginç olaydan kareler...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 23:18 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 23:23
86 model Kartal'a öyle şeyler yaptı ki! Görenler şaşkına dönüyor...

Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 86 model Tofaş 'ı çocukluk hayallerindeki gibi yapmak için 50 bin TL'lik harcama yapan Bursalı ustanın ortaya çıkardığı aracı görenler şoke oluyor. İşte o kareler...

86 model Kartal'a öyle şeyler yaptı ki! Görenler şaşkına dönüyor...

İşte o ilginç olayın kahramanı!

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86 model Kartal'a öyle şeyler yaptı ki! Görenler şaşkına dönüyor...

Bursa'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan (43), çıraklık hayalim dediği 86 model Tofaş marka otomobilini kamyonete çevirdi.

86 model Kartal'a öyle şeyler yaptı ki! Görenler şaşkına dönüyor...

Bakın bunu nasıl yaptı!

86 model Kartal'a öyle şeyler yaptı ki! Görenler şaşkına dönüyor...

Aracın yapımından trafiğe çıkmasına kadar 2 yıl çalıştığını belirten ,

86 model Kartal'a öyle şeyler yaptı ki! Görenler şaşkına dönüyor...

"Çocukluk hayalime kavuştum.

86 model Kartal'a öyle şeyler yaptı ki! Görenler şaşkına dönüyor...

Bu aracı yapmam 50 bin lirayı buldu" dedi.

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