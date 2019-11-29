94 model Şahin adeta sıfır gibi! Koltukların üzerindeki naylonlar bile duruyordu

Aracı Kırıkkale'ye kurtarıcı ile getirdim. Tüm muayene kayıtları vardır. Arabaya çok fazla rağbet var. Biz internete 27 bin lira yazdık aynı gün 25 bin lira veren bir kişi müşterisi oldu. Biz aracımızı vermedik. Satmayı düşünmüyorum, kendim bineceğim'' demişti. Otomobil'in yıllardan beri Hangar'da yattığını söyleyen Güzel, "Aracın her tarafı orijinal, defransiyel yağı, ön tampon, arka tampon, stop camları aracın iğnesi değişmemiş. stepnesi ve dört lastiği fabrika çıkışıdır. Aracın içinden teyp yok. Bu araçlar fabrikasyon olduğu için teyp ve paspas olmaz.