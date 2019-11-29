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  • 94 model Şahin adeta sıfır gibi! Koltukların üzerindeki naylonlar bile duruyordu

94 model Şahin adeta sıfır gibi! Koltukların üzerindeki naylonlar bile duruyordu

hangardan çıkınca görenleri hayran bıraktı. Çünkü bu Şahin adeta ilk günkü gibi duruyordu! Tofaş Şahin bir döneme damga vuran efsane otomobil modellerinden biriydi. Tofaş'ın kuş isimleriyle piyasaya sürdüğü , Doğan, Serçe gibi modellerle birlikte Şahin de büyük ilgi görüyordu.Şahin hala sevenlerinin keyifle sürdüğü bir otomobil. Üstelik hayran grupları bile var. Bu 1994 model Tofaş Şahin adeta ilk günkü gibi duruyordu. Koltukların üzerindeki naylonlar bile fabrika çıkışlıydı. Otomobil meraklısı olan ve Şahin model araçlara ayrıca ilgisi olan Fatih Yunus Güzel İstanbul'dan satın aldığı otomobiline gözü gibi bakıyor. Tofaş Şahin için verilen ciddi rakamları bile reddetti.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 06:53 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 07:27
94 model Şahin adeta sıfır gibi! Koltukların üzerindeki naylonlar bile duruyordu

Beyaz Şahin aşkının çocukluktan geldiğini söyleyen Fatih Yunus Güzel, kendisinin sürekli araştırma içinde olduğunu bu aracı da yoğun uğraşlar sonucunda aldığını söyledi.

94 model Şahin adeta sıfır gibi! Koltukların üzerindeki naylonlar bile duruyordu

Benim beyaz Şahin aşkım çocukluktan geliyor diyen Güzel,

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94 model Şahin adeta sıfır gibi! Koltukların üzerindeki naylonlar bile duruyordu

"Bu modelde bunun gibisini ben hiç görmedim. Bu araba internet ortamında da yok.

94 model Şahin adeta sıfır gibi! Koltukların üzerindeki naylonlar bile duruyordu

Şu anda bu yaşta bu kadar orjinali Türkiye'de tek. Bu araba hem boyasız, hem hatasız ve 6 bin 600 kilometrededir. Kilometresi ve en küçük parçasına kadar her şeyi ile orjinal bir otomobil."diye konuştu.

94 model Şahin adeta sıfır gibi! Koltukların üzerindeki naylonlar bile duruyordu

Otomobil'i 27 bin liraya satışa çıkardığında aynı gün 25 bin lira teklif geldini ifade Fatih Yunus Güzel,

94 model Şahin adeta sıfır gibi! Koltukların üzerindeki naylonlar bile duruyordu

"1994 model beyaz Şahin otomobil buji kablosundan hava filitresine, lastiklerinden tüm plastik aksamına kadar tamamı orijinal. Aracın koltuklarındaki naylonu bile fabrika çıkışlı. Ben bu arabayı İstanbul Beşiktaş'tan aldım.

94 model Şahin adeta sıfır gibi! Koltukların üzerindeki naylonlar bile duruyordu

Aracı Kırıkkale'ye kurtarıcı ile getirdim. Tüm muayene kayıtları vardır. Arabaya çok fazla rağbet var. Biz internete 27 bin lira yazdık aynı gün 25 bin lira veren bir kişi müşterisi oldu. Biz aracımızı vermedik. Satmayı düşünmüyorum, kendim bineceğim'' demişti. Otomobil'in yıllardan beri Hangar'da yattığını söyleyen Güzel, "Aracın her tarafı orijinal, defransiyel yağı, ön tampon, arka tampon, stop camları aracın iğnesi değişmemiş. stepnesi ve dört lastiği fabrika çıkışıdır. Aracın içinden teyp yok. Bu araçlar fabrikasyon olduğu için teyp ve paspas olmaz.

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