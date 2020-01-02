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Alman Gazetesi: 'Türkiye yerli otomobilini tanıttı. Türkler piyasaya hakim olabilir'

Alman Gazetesi: 'Türkiye yerli otomobilini tanıttı. Türkler piyasaya hakim olabilir'

Türkiye'nin yerli otomobili dünyada da büyük ilgi uyandırdı. Yerli otomobil tanıtımının etkisi yabancı basında yankılanmaya devam ediyor. Son olarak bir Alman Gazetesi Türkiye'nin elektrikli otomobil konusunda Tesla'nın yeni ve ciddi bir rakibi olduğunu yazdı. Ülkede elektrikli otomobil konusunda çalışmalar yapan otomobil şirketlerini uyaran Alman Waz gazetesi,Türkiye'nin yerli otomobiliyle piyasada hakimiyet kurabileceğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 11:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





