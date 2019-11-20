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  • Anne ve kızı adeta şoke oldu! Hyundai Accent otomobilleri...

Anne ve kızı adeta şoke oldu! otomobilleri...

Türk ustalar yine görenleri şaşkına çevirecek bir işe imza attılar. Son dönemde bu konuda yeteneklerini sık sık sergiliyorlar ama bu kez Türk bir anne ve kızı öyle bir sürprizle karşılaştı ki inanmakta zorlandılar. marka otomobilini Yüzde 100 Oto programının ustalarına teslim eden anne ve kızı bunu hiç beklemiyordu. Otomobillerinin son halini görmek için gelen anne ve kızı adeta gözlerine inanamadı. Hyundai otomobil öyle değişti ki tanımakta zorlandılar. O anlar ise kare akre görüntülendi. Sonuç gerçekten şaşırtıcıydı.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 07:20 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 07:36
Anne ve kızı adeta şoke oldu! Hyundai Accent otomobilleri...

İşte öncesi ve sonrasıyla hayran bırakan değişim. Anne ve kızı şaşırmakta haklı mı siz karar verin!

Anne ve kızı adeta şoke oldu! Hyundai Accent otomobilleri...
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Anne ve kızı adeta şoke oldu! Hyundai Accent otomobilleri...
Anne ve kızı adeta şoke oldu! Hyundai Accent otomobilleri...
Anne ve kızı adeta şoke oldu! Hyundai Accent otomobilleri...
Anne ve kızı adeta şoke oldu! Hyundai Accent otomobilleri...
Anne ve kızı adeta şoke oldu! Hyundai Accent otomobilleri...
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