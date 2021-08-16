Giriş Tarihi: 16.08.2021 17:02Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 17:04
Apple'ın otomobilini üretebilir! Elektrikli araç fabrikaları kurmaya hazırlanıyor
Foxconn'un ismini Apple ve iPhone nedeniyle daha önce birçok kez duymuş olabilirsiniz. Tayvanlı şirket yıllardan beridir iPhone'ların ve daha birçok Apple ürününün montajını gerçekleştiriyor. Şimdi dev üretici gözünü elektrikli araç piyasasına dikmiş durumda. Son gelişmelere göre Foxconn elektrikli araç fabrikaları kurmaya karar verdi. Belki Apple'ın otonom aracını da üretebilir.