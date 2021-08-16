Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Apple'ın otomobilini üretebilir! Elektrikli araç fabrikaları kurmaya hazırlanıyor
Giriş Tarihi: 16.08.2021 17:02 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 17:04

Apple'ın otomobilini üretebilir! Elektrikli araç fabrikaları kurmaya hazırlanıyor

Foxconn'un ismini Apple ve iPhone nedeniyle daha önce birçok kez duymuş olabilirsiniz. Tayvanlı şirket yıllardan beridir iPhone'ların ve daha birçok Apple ürününün montajını gerçekleştiriyor. Şimdi dev üretici gözünü elektrikli araç piyasasına dikmiş durumda. Son gelişmelere göre Foxconn elektrikli araç fabrikaları kurmaya karar verdi. Belki Apple'ın otonom aracını da üretebilir.

Apple’ın otomobilini üretebilir! Elektrikli araç fabrikaları kurmaya hazırlanıyor

Nikkei Asia kaynaklı habere göre Apple'ın en büyük üretim ortaklarından biri olan Foxconn, gelecek yıl ABD ve Tayland'da elektrikli otomobil fabrikaları kurmaya başlayacak. Şirket söz konusu üretim tesislerini 2023 yılına kadar faaliyete geçirmeyi umuyor.

Apple’ın otomobilini üretebilir! Elektrikli araç fabrikaları kurmaya hazırlanıyor

Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu yatırımcılara yaptığı açıklamada "2023'te sırasıyla ABD ve Tayland'da seri üretime başlamayı planlıyoruz. Bu bölgelere ek olarak, global elektrikli araç stratejimizin bir parçası olarak Avrupa'daki olası lokasyonlar ile de görüşme halindeyiz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Apple’ın otomobilini üretebilir! Elektrikli araç fabrikaları kurmaya hazırlanıyor

Foxconn, Apple'ın en önemli iPhone montajcısı konumunda. Nikkei Asia tarafından yayınlanan raporda şirketin yavaşlayan akıllı telefon endüstrisini telafi için yükselişte olan elektrikli araç trendini yakalama çabalarını hızlandırdığı belirtiliyor.

Apple’ın otomobilini üretebilir! Elektrikli araç fabrikaları kurmaya hazırlanıyor

Foxconn başlangıçta Amerika'daki fabrikasını, müşterisi Fisker için otomobil üretmek için kullanacak. Ancak gelecekte üretim hattı Apple'a hizmet vermek için genişletebilir. Zira Apple'ın kendi sürücüsüz elektrikli otomobilini piyasaya sürmeye hazırlandığını bililyoruz.

Apple’ın otomobilini üretebilir! Elektrikli araç fabrikaları kurmaya hazırlanıyor

Cupertinolu şirket Apple Car'ı üretmeye yardımcı olacak bir şirket arayışında. Potansiyel adaylar arasında Foxconn'un da adı geçiyor. Tayvanlı elektronik devi, Apple Car'ın üretimi ve montajı konusunda Apple ile tıpkı iPhone'larda olduğu gibi stratejik bir ortaklık kurabilir.

(Donanımhaber)

SON DAKİKA