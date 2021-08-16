Apple’ın otomobilini üretebilir! Elektrikli araç fabrikaları kurmaya hazırlanıyor

Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu yatırımcılara yaptığı açıklamada "2023'te sırasıyla ABD ve Tayland'da seri üretime başlamayı planlıyoruz. Bu bölgelere ek olarak, global elektrikli araç stratejimizin bir parçası olarak Avrupa'daki olası lokasyonlar ile de görüşme halindeyiz" dedi.