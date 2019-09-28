Araba alacaklara müjde! İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksitler...
Araba alacaklara müjde! İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksitler...
Kamu bankaları bazı marka otomobillerde yerli olması şartıyla kredi faizlerini düşürme kararı aldı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın katıldığı kampanyada binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılacak. Kampanya 1 Ekim 2019'da başlayacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.
Giriş Tarihi: 28.09.2019
11:37
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
12:20