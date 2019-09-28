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  • Araba alacaklara müjde! İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksitler...

Araba alacaklara müjde! İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksitler...

Kamu bankaları bazı marka otomobillerde yerli olması şartıyla kredi faizlerini düşürme kararı aldı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve 'ın katıldığı kampanyada binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında uygulanarak kredi kullandırılacak. Kampanya 1 Ekim 2019'da başlayacak ve 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.

Giriş Tarihi: 28.09.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 12:20
Araba alacaklara müjde! İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksitler...

Yerli üretim olan Fiat, Honda, Hyundai ve Renault marka otomobillerle Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa marka ticari araçlarda kampanya başlatıldı.

Araba alacaklara müjde! İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksitler...

İŞTE ÇEKİLECEK KREDİLERE ÖDENECEK TUTARLAR (BİNEK ARAÇLAR)

50 bin lira kredi

18 ay ödeme

Taksit tutarı: 2935 lira

oranı yüzde 0.49

8.01

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Araba alacaklara müjde! İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksitler...

50 bin lira kredi

24 ay ödeme

Taksit tutarı: 2239 lira

oranı yüzde 0.49

7.84

Araba alacaklara müjde! İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksitler...

50 bin lira kredi

36 ay ödeme

Taksit tutarı: 1545 lira

oranı yüzde 0.49

7.66

Araba alacaklara müjde! İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksitler...

75 bin lira kredi

18 ay ödeme

Taksit tutarı: 4403 lira

oranı yüzde 0.49

8.01

Araba alacaklara müjde! İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksitler...

75 bin lira kredi

24 ay ödeme

Taksit tutarı: 3359 lira

oranı yüzde 0.49

7.84

Araba alacaklara müjde! İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksitler...

75 bin lira kredi

36 ay ödeme

Taksit tutarı: 2317 lira

oranı yüzde 0.49

7.66

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