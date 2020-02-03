Araba kullanırken o işareti görürseniz! Araç sahiplerinin bilmesi gerekiyor
Araba kullanırken o işareti görürseniz! Araç sahiplerinin bilmesi gerekiyor
Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için gerekli. Peki bu renkli ışıklar neyi gösteriyor? Aracınızda herhangi bir eksik veya arıza olabilir mi? İkaz lambalarının ne anlama geldiğine birlikte bakalım.
Giriş Tarihi: 03.02.2020
10:42
Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
11:04
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