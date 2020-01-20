Araç plakalarında yeni dönem!

Teknoloji hayatımızın her alanını olduğu gibi otomobil sektörünü de derinden etkiliyor. Otomobil üreticileri teknolojik yenilikleri, araçlarına entegre ediyor. Son yıllarda hibrit ve elektrikli araçlarda artış yaşandı. Araçların mekanik aksamı dışında, güvenlik önlemlerinde ve daha birçok noktasında yeni çözümler kullanılıyor. Şimdi ise plakalarda büyük bir değişim söz konusu. Artık araç plakaları, park etmede yardımcı oluyor. Nasıl mı? İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 20.01.2020
08:00
Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
08:09
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