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Araç plakalarında yeni dönem!

Teknoloji hayatımızın her alanını olduğu gibi otomobil sektörünü de derinden etkiliyor. Otomobil üreticileri teknolojik yenilikleri, araçlarına entegre ediyor. Son yıllarda hibrit ve elektrikli araçlarda artış yaşandı. Araçların mekanik aksamı dışında, güvenlik önlemlerinde ve daha birçok noktasında yeni çözümler kullanılıyor. ise plakalarda büyük bir değişim söz konusu. Artık araç plakaları, park etmede yardımcı oluyor. Nasıl mı? İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 08:00 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 08:09
Araç plakalarında yeni dönem!

Günümüzde kullandığımız birçok eşya akıllandı. Akıllı telefon, akıllı giysi, akıllı ayakkabı vs... derken bu duruma arabaların plakaları da katıldı.

Araç plakalarında yeni dönem!

Plakalarda yeni dönem resmen başladı.

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Araç plakalarında yeni dönem!

Araç sahiplerinin büyük bir kısmı için en başta gelen sorunlardan biri araçlarını uygun ve hızlı bir şekilde park etmektir. Arabalarda park etmek için park sensörleri, kameralar yer alıyor. Ancak burada artık devreye plakalar da giriyor.

Araç plakalarında yeni dönem!

Araç plakaları akıllanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Araçların ön ve arka tarafına taktığınız plakalar artık sadece plaka bilgilerinizi paylaşmayacak!

Araç plakalarında yeni dönem!

Fansens'in geliştirdiği özel bir teknoloji sayesinde plakalar kendi başlarına sürücülerin araçlarını çok daha kolay park edebilmelerini sağlayacak. Peki bir plaka bunu nasıl yapacak dersiniz?

Araç plakalarında yeni dönem!

Öncelikle plakalarda bulunan sensörler Android telefonlarla bağlantılı çalışıyor. Siz herhangi bir nesneye fazlaca yaklaştığınızda telefonunuzdan bunu anbean takip edebiliyorsunuz. Nasıl mı? Gösterelim!

Araç plakalarında yeni dönem!

Telefonda aynen bu şekilde aracınızın o an nereye yakın temas halinde olduğunu görüyorsunuz. Şu an görmekte olduğunuz fotoğrafta da araç arka taraftan bir başka araç veya nesneye oldukça yaklaşmışa benziyor!

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