Araç plakalarında yeni dönem başladı! Arabanızı bir yere park ederken...
Araç plakalarında yeni dönem başladı! Arabanızı bir yere park ederken...
Teknoloji geliştikçe yeni çözüm yolları ortaya çıkıyor ve diğer alanları da etkiliyor. Otomotiv sektörü de tabii ki bu duruma dahil. Otomobil üreticileri teknolojik yenilikleri, araçlarına entegre ediyor. Son yıllarda hibrit ve elektrikli araçlarda artış yaşandı. Araçların mekanik aksamı dışında, güvenlik önlemlerinde ve daha birçok noktasında yeni çözümler kullanılıyor. Şimdi ise plakalarda büyük bir değişim söz konusu. Artık araç plakaları, park etmede yardımcı oluyor. Nasıl mı? İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 13.11.2019
10:10
Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
10:13
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