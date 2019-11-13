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Araç plakalarında başladı! Arabanızı bir yere ederken...

Teknoloji geliştikçe yeni çözüm yolları ortaya çıkıyor ve diğer alanları da etkiliyor. sektörü de tabii ki bu duruma dahil. Otomobil üreticileri teknolojik yenilikleri, araçlarına entegre ediyor. Son yıllarda hibrit ve elektrikli araçlarda artış yaşandı. Araçların mekanik aksamı dışında, güvenlik önlemlerinde ve daha birçok noktasında yeni çözümler kullanılıyor. Şimdi ise plakalarda büyük bir değişim söz konusu. Artık araç plakaları, etmede yardımcı oluyor. Nasıl mı? İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 10:13
Araç plakalarında yeni dönem başladı! Arabanızı bir yere park ederken...

Günümüzde kullandığımız birçok eşya akıllandı. Akıllı telefon, akıllı giysi, akıllı ayakkabı vs... derken bu duruma arabaların plakaları da katıldı. Plakalarda resmen başladı.

Araç plakalarında yeni dönem başladı! Arabanızı bir yere park ederken...

Araç sahiplerinin büyük bir kısmı için en başta gelen sorunlardan biri araçlarını uygun ve hızlı bir şekilde etmektir. Arabalarda park etmek için park sensörleri, kameralar yer alıyor. Ancak burada artık devreye plakalar da giriyor.

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Araç plakalarında yeni dönem başladı! Arabanızı bir yere park ederken...

Araç plakaları akıllanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Araçların ön ve arka tarafına taktığınız plakalar artık sadece plaka bilgilerinizi paylaşmayacak!

Araç plakalarında yeni dönem başladı! Arabanızı bir yere park ederken...

Fansens'in geliştirdiği özel bir teknoloji sayesinde plakalar kendi başlarına sürücülerin araçlarını çok daha kolay edebilmelerini sağlayacak. Peki bir plaka bunu nasıl yapacak dersiniz?

Araç plakalarında yeni dönem başladı! Arabanızı bir yere park ederken...

Öncelikle plakalarda bulunan sensörler telefonlarla bağlantılı çalışıyor. Siz herhangi bir nesneye fazlaca yaklaştığınızda telefonunuzdan bunu anbean takip edebiliyorsunuz. Nasıl mı? Gösterelim!

Araç plakalarında yeni dönem başladı! Arabanızı bir yere park ederken...

Telefonda aynen bu şekilde aracınızın o an nereye yakın temas halinde olduğunu görüyorsunuz. Şu an görmekte olduğunuz fotoğrafta da araç arka taraftan bir başka araç veya nesneye oldukça yaklaşmışa benziyor!

Araç plakalarında yeni dönem başladı! Arabanızı bir yere park ederken...

Telefona gelen bildirimler sayesinde ayrıca sensörüne ihtiyaç kalmıyor. Ancak daha da önemlisi bu plakaların görevi sadece park sensörü olmak da değil!

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