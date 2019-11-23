Araç sahiplerine önemli uyarı! Eğer arabanızın farında bunu görürseniz...
Araç sahiplerine önemli uyarı! Eğer arabanızın farında bunu görürseniz...
Bir aracın en önemli parçalarından biri farlarıdır. Fakat otomobil farları zaman içinde solabiliyor. Bu solgunluk ışığın gücünü de düşürebiliyor. Böyle yola çıkmayın! Solmuş olan farları eski haline getirmek içinse pratik bir yol var. Bu yöntemle solmuş farların üstesinden gelebilirsiniz. Bilmeyen kalmasın!
Giriş Tarihi: 23.11.2019
10:48
Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
11:00
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