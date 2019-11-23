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  • Araç sahiplerine önemli uyarı! Eğer arabanızın farında bunu görürseniz...

Araç sahiplerine önemli uyarı! Eğer arabanızın farında bunu görürseniz...

Bir aracın en önemli parçalarından biri farlarıdır. Fakat otomobil farları zaman içinde solabiliyor. Bu solgunluk ışığın gücünü de düşürebiliyor. Böyle yola çıkmayın! Solmuş olan farları eski haline getirmek içinse pratik bir yol var. Bu yöntemle solmuş farların üstesinden gelebilirsiniz. kalmasın!

Giriş Tarihi: 23.11.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 11:00
Araç sahiplerine önemli uyarı! Eğer arabanızın farında bunu görürseniz...

Yapacağınız basit bir müdahale ile solmuş olan farları eski haline getirebilirsiniz. Bunun için diş macunu ve diş fırçası gerekli.

Araç sahiplerine önemli uyarı! Eğer arabanızın farında bunu görürseniz...

Otomobil farlarınızda solma meydana geliyorsa diş macunu kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. İlk önce farları biraz ıslatıyoruz.

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Araç sahiplerine önemli uyarı! Eğer arabanızın farında bunu görürseniz...

Elimiz yardımıyla diş macununu farlara güzelce yayıyoruz.

Araç sahiplerine önemli uyarı! Eğer arabanızın farında bunu görürseniz...

Sonra peçete veya havlu tercihiniz ne ise yaklaşık 3-4 dakika kadar farı güzelce ovalamaya başlıyoruz.

Araç sahiplerine önemli uyarı! Eğer arabanızın farında bunu görürseniz...

Sonra temizliyoruz. Bu işlemi 2 kere uygularsanız daha kesin sonuç alabilirsiniz.

Araç sahiplerine önemli uyarı! Eğer arabanızın farında bunu görürseniz...

Uzak Doğulu bir aile kaza sonucu ön tamponu çöken araçlarını fön kullanarak eski haline çevirdi.

Araç sahiplerine önemli uyarı! Eğer arabanızın farında bunu görürseniz...

İşte sıra dışı tamir yönteminden kareler...

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