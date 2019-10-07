Araç şöförleri dikkat! Arabanızda yaptığınız bu hata daha fazla yakıt harcatıyor!
Araç şöförleri dikkat! Arabanızda yaptığınız bu hata daha fazla yakıt harcatıyor!
Araba alırken a'dan z'ye kadar her şeyine dikkat edilir. Kaportası ne durumda, motoru nasıl, arızası var mı, kazası var mı gibi birçok soru insanların aklından geçiyor. Ancak tüketicilerin aklının bir köşesinde en önemli konulardan biri olarak 'yakıt' yer alıyor. İster araba satın almaya niyetli olun veya ister bir araba sahibi olun, ancak araçların ömrünü uzatmak, yakıt maliyetlerini düşürmek ve yüksek servis bedellerinden uzak durmak da önem arz eder hale geldi. Bu kapsamda işin uzmanlarından alınacak kritik tüyolar birçok noktada tüketicinin tasarruf etmesini sağlıyor.
Giriş Tarihi: 07.10.2019
09:32
Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
09:37