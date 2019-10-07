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Araç şöförleri dikkat! Arabanızda yaptığınız bu hata daha fazla harcatıyor!

alırken a'dan z'ye kadar her şeyine dikkat edilir. Kaportası ne durumda, motoru nasıl, arızası var mı, kazası var mı gibi birçok soru insanların aklından geçiyor. Ancak tüketicilerin aklının bir köşesinde en önemli konulardan biri olarak '' yer alıyor. İster araba satın almaya niyetli olun veya ister bir araba sahibi olun, ancak araçların ömrünü uzatmak, yakıt maliyetlerini düşürmek ve yüksek servis bedellerinden uzak durmak da önem arz eder hale geldi. Bu kapsamda işin uzmanlarından alınacak kritik tüyolar birçok noktada tüketicinin tasarruf etmesini sağlıyor.

Giriş Tarihi: 07.10.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 09:37
Araç şöförleri dikkat! Arabanızda yaptığınız bu hata daha fazla yakıt harcatıyor!

Araç sahiplerinin sürekli yakındığı en önemli konulardan biri tüketimidir. Peki, araçlarda yakıt tasarrufu nasıl sağlanır? Nelere dikkat edilmelidir? Uzmanlar basit adımlarla maliyetleri düşürmenin püf noktalarını açıkladı.

Araç şöförleri dikkat! Arabanızda yaptığınız bu hata daha fazla yakıt harcatıyor!

PERİYODİK BAKIMLARI YAPTIRIN

Araç periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması beklenmedik arıza ve riskini en aza indirir.

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Araç şöförleri dikkat! Arabanızda yaptığınız bu hata daha fazla yakıt harcatıyor!

Bakım araç motorunun daha verimli çalışmasını sağlar ve tüketimini azaltır. Araç ömrünü uzatırken gereksiz maliyetten kurtarır.

Araç şöförleri dikkat! Arabanızda yaptığınız bu hata daha fazla yakıt harcatıyor!

Periyodik bakımda değiştirilmesi gereken parçalar standarttır. Çoğunu internetten makul fiyatlarla bulmak mümkün.

Araç şöförleri dikkat! Arabanızda yaptığınız bu hata daha fazla yakıt harcatıyor!

Arabanız pahalı diye parçası da pahalı olacak diye bir şart yok, yedek parçayı istediğiniz kalite ve fiyatta bulmak için kendiniz satın almayı tercih edin.

Araç şöförleri dikkat! Arabanızda yaptığınız bu hata daha fazla yakıt harcatıyor!

rot ayarları da tüketimini etkiler, en az 20 binde bir rot ayarlarının yapılması gerekir.

Araç şöförleri dikkat! Arabanızda yaptığınız bu hata daha fazla yakıt harcatıyor!

VİTESİ BOŞA ALMAYIN

Yokuşlarda boş vitese almak maliyetinizi düşürmez. Sürüş güvenliğini riske atar ve fren sistemlerine zarar verir.

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