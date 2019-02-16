Araçlarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Az parayla çok yol gidin!

Araç sahiplerinin sürekli yakındığı en önemli konulardan biri yakıt tüketimidir. Peki, araçlarda yakıt tasarrufu nasıl sağlanır? Yakıt tüketimini en az seviyeye indirmek için öncelikle aracınızın sağlıklı çalıştığından emin olmalısınız. Ayrıca aracınızın periyodik bakımlarını yaptırmak da yakıt tüketimini en az seviyede tutmanın en önemli yollarından birini oluşturuyor. İşte yakıt tasarrufu yapmanın yolları... Öncelikle yakıt tasarrufu için aracınızın bakımını düzenli olarak yaptırmalısınız. Egzoz gazını kontrol etmeli, koku yapıp yapmadığından emin olmalısınız. Motor çekişinde azalma varsa veya motor sıcakken geç çalışıyorsa aracınız fazla yakıt tüketiyor demektir. Bu gibi durumlarda aracınızı servise götürmeli ve bakımını yaptırmalısınız. Doğru motor yağı kullanmak ve motor bakımını düzenli yaptırmak da yakıt tasarrufu sağlar. Aracınızı nasıl kullandığınız yakıt tüketiminizi etkiler. Aracınızı hızlı veya yavaş sürmek ya da yokuşta veya düz bir yolda kullanmak arasında yakıt açısından fark olacaktır. Aşırı hız yerine 70-80 km ile aracı kullanmak daha az yakıt tüketmenizi sağlar. Yokuş yerine mümkünse daha düz yolları tercih etmeniz de yakıt tasarruf oranını artırır. Aracınızı yüksek devirde kullanırsanız yakıt tüketiminiz artar. Eğer aracınızın devri çok hız yapmaya müsait değilse sık sık vites yükseltmeyin. Aynı şekilde düşük viteste hız yapmak da aracın motorunu zorlar ve daha fazla yakıt tüketimine neden olur. Aracınızı hızlı sürerken camları kapatın. Camların açık olması aracınızın hızını keser ve daha fazla yakıt tüketimine neden olur. Sanılanın aksine klima 75 km üstünde gidiyorsanız daha az yakıt tüketmenizi sağlar. Bu nedenle uzun yollarda ve 75 km üstü hız yaptığınız durumlarda serinlemek için klimayı tercih edin. Lastiklerinizin havasına dikkat edin. Havası inmiş lastikleriniz yolda daha zor yuvarlanacağı için daha fazla yakıt tüketmenize neden olur. Lastiğinizin havası fabrika ayarlarında olmalı. Lastiklerinizin havasını düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Ayrıca lastiklerinizi mevsim değişimlerini göz önüne alarak değiştirmeniz yakıt tasarrufunu artırır.