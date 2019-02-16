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  • Araçlarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Az parayla çok yol gidin!

Araçlarda tasarrufu nasıl yapılır? Az parayla çok yol gidin!

Araç sahiplerinin sürekli yakındığı en önemli konulardan biri tüketimidir. Peki, araçlarda yakıt tasarrufu nasıl sağlanır?

Giriş Tarihi: 16.02.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 11:53
Araçlarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Az parayla çok yol gidin!

tüketimini en az seviyeye indirmek için öncelikle aracınızın sağlıklı çalıştığından emin olmalısınız. Ayrıca aracınızın periyodik bakımlarını yaptırmak da yakıt tüketimini en az seviyede tutmanın en önemli yollarından birini oluşturuyor. İşte yakıt tasarrufu yapmanın yolları...

Araçlarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Az parayla çok yol gidin!

Öncelikle tasarrufu için aracınızın bakımını düzenli olarak yaptırmalısınız. Egzoz gazını kontrol etmeli, koku yapıp yapmadığından emin olmalısınız. Motor çekişinde azalma varsa veya motor sıcakken geç çalışıyorsa aracınız tüketiyor demektir. Bu gibi durumlarda aracınızı servise götürmeli ve bakımını yaptırmalısınız.

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Araçlarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Az parayla çok yol gidin!

Doğru motor yağı kullanmak ve motor bakımını düzenli yaptırmak da tasarrufu sağlar.

Araçlarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Az parayla çok yol gidin!

Aracınızı nasıl kullandığınız tüketiminizi etkiler. Aracınızı hızlı veya yavaş sürmek ya da yokuşta veya düz bir yolda kullanmak arasında yakıt açısından fark olacaktır. Aşırı hız yerine 70-80 km ile aracı kullanmak daha az yakıt tüketmenizi sağlar. Yokuş yerine mümkünse daha düz yolları tercih etmeniz de yakıt oranını artırır.

Araçlarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Az parayla çok yol gidin!

Aracınızı yüksek devirde kullanırsanız tüketiminiz artar. Eğer aracınızın devri çok hız yapmaya müsait değilse sık sık vites yükseltmeyin. Aynı şekilde düşük viteste hız yapmak da aracın motorunu zorlar ve daha tüketimine neden olur.

Araçlarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Az parayla çok yol gidin!

Aracınızı hızlı sürerken camları kapatın. Camların açık olması aracınızın hızını keser ve daha fazla tüketimine neden olur. Sanılanın aksine klima 75 km üstünde gidiyorsanız daha az yakıt tüketmenizi sağlar. Bu nedenle uzun yollarda ve 75 km üstü hız yaptığınız durumlarda serinlemek için klimayı tercih edin.

Araçlarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Az parayla çok yol gidin!

Lastiklerinizin havasına dikkat edin. Havası inmiş lastikleriniz yolda daha zor yuvarlanacağı için daha fazla tüketmenize neden olur. Lastiğinizin havası fabrika ayarlarında olmalı. Lastiklerinizin havasını düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Ayrıca lastiklerinizi mevsim değişimlerini göz önüne alarak değiştirmeniz yakıt tasarrufunu artırır.

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