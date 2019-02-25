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Araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri

Her arabanın birbirinden farklı bilmediğiniz o kadar çok özelliği var ki.. Bu bilgilerin çoğu kullanırken çok işinize yarayacak..

Giriş Tarihi: 25.02.2019 18:31 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 18:37
Araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri

Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri.

Araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri

OPEL CORSA

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Araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri

Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

Araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı? Bu 7 arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu,

Araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri

aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

Araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri

P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.

Araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri

P3 özelliği şerit değiştirme göstergesidir. Sinyal verirken sinyal çubuğuna hafif basıldığında kendi kendine kapanıp kapanmayacağını ayarlar.

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