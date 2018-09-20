Aston Martin'in ilk elektriklisi Rapide E tanıtıldı!

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Elektrikli otomobil sektörüne iddialı bir giriş yapan İngiliz efsanesi Aston Martin'in Rapide E modeli Galler'deki St Athan fabrikasında üretilecek. Bu fabrika, Aston Martin'in dünya çapındaki en büyük ikinci tesisi olma özelliği taşıyor.