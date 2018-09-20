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'in ilk elektriklisi Rapide E tanıtıldı!

Ünlü spor otomobili markası ilk elektrikli otomobilini açıkladı. Rapide E adlı model çift elektrikli motoruyla dikkat çekerken 0'dan 100'e 4 saniyede çıkabiliyor.

Giriş Tarihi: 20.09.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 15:21
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'in ilk elektriklisi Rapide E tanıtıldı!
Aston Martin'in ilk elektriklisi Rapide E tanıtıldı!
İngiliz otomobil devinin ilk elektrikli otomobili Rapide E dünya genelinde tanıtımı yapıldı. Çift elektrikli motoru bulunan Rapide E, özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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'in ilk elektriklisi Rapide E tanıtıldı!
Aston Martin'in ilk elektriklisi Rapide E tanıtıldı!
İngiliz lüks ve spor otomobil üreticisi tarihinde ilk kez üretimini yaptığı elektrikli Rapide E modelini tanıttı. ‘Williams Advanced Engineering’ şirketi işbirliğiyle ortaya çıkan Rapide E, yalnızca 155 adet üretileceği açıklandı.
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'in ilk elektriklisi Rapide E tanıtıldı!
Aston Martin'in ilk elektriklisi Rapide E tanıtıldı!
Tamamen elektrikli iki motor ile piyasaya girecek olan model, 602 beygir güç üretme kapasitesine sahip olacak. 800V’luk ve 65 kW-saat kapasiteli motor, 250 km/s’lik maksimum hız değerine ulaşabilecek.
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'in ilk elektriklisi Rapide E tanıtıldı!
Aston Martin'in ilk elektriklisi Rapide E tanıtıldı!
0-100 kilometreye 4 saniyede çıkabilen Rapide E, tam şarj ile 322 kilometre yol kat edebiliyor. 950 Nm tork üretebilen çift elektrikli motor, elektrikli bataryasının azalması durumunda bile tam kapasite gibi performans sağlayabiliyor.
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'in ilk elektriklisi Rapide E tanıtıldı!
Aston Martin'in ilk elektriklisi Rapide E tanıtıldı!

BATARYASI 1 SAATTE DOLUYOR

Elektrikli otomobil sektörüne iddialı bir giriş yapan İngiliz efsanesi 'in Rapide E modeli Galler'deki St Athan fabrikasında üretilecek. Bu fabrika, Aston Martin'in dünya çapındaki en büyük ikinci tesisi olma özelliği taşıyor.

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'in ilk elektriklisi Rapide E tanıtıldı!
Aston Martin'in ilk elektriklisi Rapide E tanıtıldı!
Rapide E, 400V’luk ve 50 kW’lık bir şarj ile 1 saat içerisinde bataryalarını tamamen doldurabiliyor. Eğer şarj işlemi 800V ve 100 kW-saat’lik bir istasyon ile yapılırsa da araç 500 km’lik menzil değerine 1 saat içerisinde kavuşuyor. Merakla beklenen Rapide E’nin 2019 sonlarına doğru satışa çıkması planlanıyor.
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'in ilk elektriklisi Rapide E tanıtıldı!
Aston Martin'in ilk elektriklisi Rapide E tanıtıldı!
Rapide E’de motor ve aktarma organlarında yapılan üst düzey revizenin dışında gövde kısmında da bir takım değişiklikler yapıldı. Aeoredinamik jant ve lastikler sürüş dinamizmini arttırırken, otomobilde kullanılan hafif alaşımlar ve karbon kompozit malzemeler güvenli ve konforlu bir sürüş imkanı tanıyor.
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